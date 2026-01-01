Branchenpaket Autobahn-Servicebetriebe
- Erstellung der Finanzbuchführung nach den Vorgaben der Autobahn Tank & Rast Gruppe GmbH & Co. KG
- Maßgeschneiderte betriebswirtschaftlichen Auswertungen für optimale Beratung von Mandanten und als Basis für Entscheidungen
- Komfortable Übermittlung des Reportings an die Autobahn Tank & Rast Gruppe GmbH & Co. KG.
Hinweis: Das Branchenpaket ist ein Zusatzmodul und setzt die Nutzung der Programme DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen voraus. Wie Sie das Branchenpaket einrichten, erfahren Sie im DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1080244.
Inhalte
Beschreibung
Das Branchenpaket Autobahn Servicebetreibe ist speziell auf die Anforderungen zugeschnitten. Es bietet Ihnen einen branchenspezifischen Kontenrahmen, sowie Auswertungen, der exakt den Vorgaben von Autobahn Tank & Rast Gruppe GmbH & Co. KG entspricht und Sie bei der effizienten und transparenten Abwicklung Ihres Rechnungswesens unterstützt.
Leistungen
- Branchenspezifischer Kontenrahmen für Autobahn Servicebetreibe auf Basis SKR 03
- 6-stellige Sachkontennummern für maximale Übersichtlichkeit
- Betriebswirtschaftliche Auswertungen
- Warenaufschlagsanalyse
- BWA für Controllingreport Tank & Rast
- Kapitalflussrechnung
- Ergebnisanalyse (GuV-Rechnung)
- Reporting an Autobahn Tank & Rast Gruppe GmbH & Co. KG
- Jahresabschlussauswertungen
Preise
