Art.-Nr. 72141 | Software

Branchenpaket Autobahn-Servicebetriebe

  • Erstellung der Finanzbuchführung nach den Vorgaben der Autobahn Tank & Rast Gruppe GmbH & Co. KG
  • Maßgeschneiderte betriebswirtschaftlichen Auswertungen für optimale Beratung von Mandanten und als Basis für Entscheidungen
  • Komfortable Übermittlung des Reportings an die Autobahn Tank & Rast Gruppe GmbH & Co. KG.

Hinweis: Das Branchenpaket ist ein Zusatzmodul und setzt die Nutzung der Programme DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen voraus. Wie Sie das Branchenpaket einrichten, erfahren Sie im DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1080244.

Jährlich
19,50 €
Preis- und Lieferinformationen

Inhalte

Beschreibung

Das Branchenpaket Autobahn Servicebetreibe ist speziell auf die Anforderungen zugeschnitten. Es bietet Ihnen einen branchenspezifischen Kontenrahmen, sowie Auswertungen, der exakt den Vorgaben von Autobahn Tank & Rast Gruppe GmbH & Co. KG entspricht und Sie bei der effizienten und transparenten Abwicklung Ihres Rechnungswesens unterstützt.

Leistungen
  • Branchenspezifischer Kontenrahmen für Autobahn Servicebetreibe auf Basis SKR 03
  • 6-stellige Sachkontennummern für maximale Übersichtlichkeit
  • Betriebswirtschaftliche Auswertungen
    • Warenaufschlagsanalyse
    • BWA für Controllingreport Tank & Rast
    • Kapitalflussrechnung
    • Ergebnisanalyse (GuV-Rechnung)
  • Reporting an Autobahn Tank & Rast Gruppe GmbH & Co. KG
  • Jahresabschlussauswertungen

Preise

