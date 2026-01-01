Branchenpaket Fressnapf
- Erstellung der Finanzbuchführung exakt nach den Vorgaben der Fressnapf Tiernahrungs GmbH – speziell für Franchise-Nehmer entwickelt
- Maßgeschneiderten Fressnapf-KER-BWA für eine optimale Beratung von Mandanten in der Franchise-Branche
- Komfortable Übermittlung des Reportings an Fressnapf Tiernahrungs GmbH
Hinweis: Das Branchenpaket ist ein Zusatzmodul und setzt die Nutzung der Programme DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen voraus. Wie Sie das Branchenpaket einrichten, erfahren Sie im DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1080247.
Inhalte
Beschreibung
Das Branchenpaket Fressnapf ist speziell auf die Anforderungen der Franchise-Branche zugeschnitten. Es bietet Ihnen einen branchenspezifischen Kontenrahmen und Auswertungen, der exakt den Vorgaben von Fressnapf Tiernahrungs GmbH entspricht und Sie bei der effizienten und transparenten Abwicklung Ihres Rechnungswesens unterstützt.
Leistungen
- Branchenspezifischer Kontenrahmen für Fressnapf auf Basis SKR 03 / SKR 04
- 6-stellige Sachkontennummern für maximale Übersichtlichkeit
- Betriebswirtschaftliche Auswertung – Fressnapf KER
- Reporting an Fressnapf
- Jahresabschlussauswertungen
Preise
Branchenpaket Fressnapf
