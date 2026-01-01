Das Branchenpaket Fressnapf ist speziell auf die Anforderungen der Franchise-Branche zugeschnitten. Es bietet Ihnen einen branchenspezifischen Kontenrahmen und Auswertungen, der exakt den Vorgaben von Fressnapf Tiernahrungs GmbH entspricht und Sie bei der effizienten und transparenten Abwicklung Ihres Rechnungswesens unterstützt.