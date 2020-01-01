Art.-Nr. 31288 | DATEV-Publikation
Broschüre Wirtschaftsprüfung in der Praxis 01/2020Preis- und Lieferinformationen
Inhalte
Beschreibung
In dieser Ausgabe geht es um das Potenzial der digitalen Datenanalyse.
Leistungen
- Im Fokus: Die datengetriebene Prüfung
- Interview: Die datengetriebene Prüfung in der Praxis
- Ganz nach Ihrem Bedarf: Datenanalyse mit DATEV
- Alles im Griff: Potenzielle Risiken frühzeitig identifizieren
- Software und Unterstützung
- Informationen und Neuheiten
Preise
Art.-Nr. 31288 | DATEV-Publikation