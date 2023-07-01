Art.-Nr. 35862 | DATEV-Fachbuch

Das Stiftungsrecht nach der Reform

Gesetzliche Neuerungen, steuerliche und rechtliche Vor- und Nachteile
  • Einheitliche Regelungen hinsichtlich Errichtung, Namen, Stiftungszweck, Stifterwille und Vermögen, Kapitalerhalt
  • Rechtliche Vorgaben für Vermögensverwaltung und Satzungsänderungen
  • Rechten und Pflichten der Organmitglieder und Neuregelungen zur Beendigung von Stiftungen
  • Rechtssicherheit in Haftungsfragen

Erscheinungstermin: Juli 2023

Beschreibung

Am 01.07.2023 trat das neue Gesetz zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts in Kraft. Mit der Reform des Stiftungsrechts hat der Gesetzgeber zahlreiche Forderungen des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen und der Wissenschaft aufgegriffen.

Das bislang im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) und in 16 Landesstiftungsgesetzen aufgeteilte zivile Stiftungsrecht wird nun bundeseinheitlich und abschließend im BGB geregelt. Die Neuerungen beinhalten vor allem einheitliche Regelungen hinsichtlich Errichtung, Namen, Stiftungszweck, Stifterwille und Vermögen, Kapitalerhalt und rechtlicher Vorgaben für die Vermögensverwaltung sowie zu Satzungsänderungen, Rechten und Pflichten der Organmitglieder und Neuregelungen zur Beendigung von Stiftungen.

Es bietet mehr Rechtssicherheit in Haftungsfragen. Neu eingeführt wird außerdem ein bundeseinheitliches Stiftungsregister.

Das Fachbuch stellt die gesetzlichen Neuerungen detailliert dar und erläutert Ihnen die steuerlichen und rechtlichen Vor- und Nachteile.

Erscheinungstermin 07/2023
Seitenzahl 169
Format Spiralbindung 17 x 24 cm
ISBN Printausgabe 978-3-96276-103-5
ISBN E-Book 978-3-96276-104-2
Autor

Portraitbild der referierenden Person Horst Ohlmann

Horst Ohlmann

Rechtsanwalt, Vorstandsvorsitzender der DT Deutsche Stiftungstreuhand AG

Stiftungsrecht

