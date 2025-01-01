Datenschutz-Analyse
- Analyse des Ist-Zustands mit Standortbegehung
- Report und Maßnahmenkatalog erstellen
- Vorlagen zur Umsetzung erstellen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Die Umsetzung der DSGVO ist vielschichtig und herausfordernd. Mit der DATEV Datenschutz-Analyse beleuchten wir Ihre Prozesse, ermitteln den Handlungsbedarf und unterstützen Sie bei der Umsetzung.
Auf Basis einer umfassenden Analyse der technischen und prozessualen Gegebenheiten machen wir datenschutzrechtlich bedenkliche Schwachstellen für Sie sichtbar. Mit unserem Maßnahmenkatalog sowie den entsprechenden Vorlagen können Sie gezielt ansetzen und Ihre Mitarbeiter für diese heikle Thematik sensibilisieren. Schaffen Sie Sicherheit in der täglichen Praxis und stellen Sie die Weichen für nachhaltigen Datenschutz.
Inhalte
Schritt 1: Analyse
Wir prüfen Benutzermanagement, Datensicherungsverfahren, Maßnahmen zur Notfallvorsorge und Zutrittskontrolle sowie sämtliche technischen und organisatorischen Regelungen, beispielsweise in Bezug auf die E-Mail- und Internetnutzung.
Schritt 2: Report
Nach der Analyse erhalten Sie von uns einen Bericht, der Maßnahmen zur Verbesserung des Datenschutz- und Sicherheitsniveaus enthält.
Schritt 3: Vorlagen zur Umsetzung
Abschließend erhalten Sie passende Vorlagen, anhand derer Sie Maßnahmen erfolgreich umsetzen und sich datenschutzkonform aufstellen können.