Die Umsetzung der DSGVO ist vielschichtig und herausfordernd. Mit der DATEV Datenschutz-Analyse beleuchten wir Ihre Prozesse, ermitteln den Handlungsbedarf und unterstützen Sie bei der Umsetzung.

Auf Basis einer umfassenden Analyse der technischen und prozessualen Gegebenheiten machen wir datenschutzrechtlich bedenkliche Schwachstellen für Sie sichtbar. Mit unserem Maßnahmenkatalog sowie den entsprechenden Vorlagen können Sie gezielt ansetzen und Ihre Mitarbeiter für diese heikle Thematik sensibilisieren. Schaffen Sie Sicherheit in der täglichen Praxis und stellen Sie die Weichen für nachhaltigen Datenschutz.