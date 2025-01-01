DATEV A1-Vorerfassung

Mit der Excel basierten Vorerfassung können Sie Stammdaten zum A1 Antrag vorerfassen und in das Lohnprogramm einspielen. Das Tool kann für eine Massendatenerfassung verwendet werden.

Der arbeitsteilige Prozess (z.B. zwischen Kanzlei und Mandant oder zwischen verschiedenen Abteilungen) wird einfacher: Aus den erfassten Daten wird eine Export-Datei erstellt, die über die vorhandene Importschnittstelle in den Abrechnungsprogrammteil von LODAS oder Lohn und Gehalt übernommen wird. Die Anträge werden über das Lohnprogramm an die zuständigen Institutionen übermittelt.

Hinweis: Aufgrund der technischen Abhängigkeiten zu Microsoft Excel kann DATEV einen reibungslosen Einsatz nicht in jeder existierenden IT-Infrastruktur gewährleisten. Beachten Sie bitte die empfohlenen Sicherheitseinstellungen für Microsoft Excel im Dokument der Info-Datenbank "Sicherheitseinstellungen in Microsoft Excel für Programme der Personalwirtschaft anpassen" (Dok.Nr. 1070401).