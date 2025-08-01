DATEV aktuell 02/2025

Kollaboration mit Mandanten stärken

Digitale Technologien und innovative Lösungen verän­dern die Arbeit in den Kanzleien grundlegend – gerade auch beim Thema Kollaboration. Die Art der Zusammen­arbeit zwischen Kanzleien und ihren Mandanten ist entscheidend für den Erfolg in der digitalisierten Arbeits­welt. DATEV bietet Ihnen effiziente digitale Werkzeuge, die diese Zusammenarbeit stärken.

In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen MyDATEV Kanzlei als zukünftigen Einstiegspunkt in die tägliche Kanzleiarbeit vor. Sie erfahren außerdem, wie DATEV Personal Prozesse vereinfacht – beispielsweise die Aktualisierung von Mitarbeiterdaten oder das Erfassen von Monatsdaten. Ergänzend dazu bietet DATEV zusammen mit Partnern auf dem DATEV-Marktplatz umfassende Unterstützung für die Beratung rund um Lohnthemen. Neben der Zusammenarbeit mit Mandantinnen und Mandanten spielt auch die Kooperation mit der Finanzverwaltung eine zentrale Rolle. Sie lesen in der Ausgabe, wie DIVA II den digitalen Abruf von elektronischen Steuerbescheiden und weiteren Dokumenten ermöglicht.