DATEV aktuell 02/2025

  • Vorstellung MyDATEV Kanzlei
  • Einfache Prozesse mit DATEV Personal
  • Beratung rund um Lohnthemen
  • Steuerbescheide digital abrufen
Kurzinfo

Seitenzahl 41
Erscheinungstermin 08/2025
Dateiformat pdf

Inhalte

Beschreibung

Kollaboration mit Mandanten stärken

Digitale Technologien und innovative Lösungen verän­dern die Arbeit in den Kanzleien grundlegend – gerade auch beim Thema Kollaboration. Die Art der Zusammen­arbeit zwischen Kanzleien und ihren Mandanten ist entscheidend für den Erfolg in der digitalisierten Arbeits­welt. DATEV bietet Ihnen effiziente digitale Werkzeuge, die diese Zusammenarbeit stärken.

In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen MyDATEV Kanzlei als zukünftigen Einstiegspunkt in die tägliche Kanzleiarbeit vor. Sie erfahren außerdem, wie DATEV Personal Prozesse vereinfacht – beispielsweise die Aktualisierung von Mitarbeiterdaten oder das Erfassen von Monatsdaten. Ergänzend dazu bietet DATEV zusammen mit Partnern auf dem DATEV-Marktplatz umfassende Unterstützung für die Beratung rund um Lohnthemen. Neben der Zusammenarbeit mit Mandantinnen und Mandanten spielt auch die Kooperation mit der Finanzverwaltung eine zentrale Rolle. Sie lesen in der Ausgabe, wie DIVA II den digitalen Abruf von elektronischen Steuerbescheiden und weiteren Dokumenten ermöglicht.

Inhalt

Themen der Ausgabe

  • MyDATEV Kanzlei – Gute Zusammenarbeit beginnt digital

  • DATEV Personal – Ihr Schlüssel zur smarten Lohnabrechnung

  • Lohn- und Gehaltsabrechnung – Mit Kennzahlen strategisch beraten

  • Digitaler Bescheidabruf (DIVA II) – Steuerbescheide jetzt einfach digital abrufen

Preise

