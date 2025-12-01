Art.-Nr. 31443 | DATEV-Publikation
DATEV aktuell 03/2025
Kurzinfo
Seitenzahl 33
Erscheinungstermin 12/2025
Dateiformat pdf
Inhalte
Beschreibung
Das Beratungsgeschäft ist in Bewegung. Das stellt Kanzleien vor viele neue Herausforderungen – und bietet enorme Chancen! Innovative Technologien, KI und digitale Beratungsmöglichkeiten treiben die Entwicklung voran und schaffen völlig neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit und Mandantenbetreuung.
Inhalt
Folgende Themen sind in dieser Ausgabe enthalten:
- Entwicklungspfad „Veränderung aktiv gestalten“ – Chancen jetzt gezielt nutzen
- DATEV Datenprüfung – Digitale Datenanalyse mit KI-Unterstützung
- Planzahlen-Controlling – Wirtschaftliche Entwicklung immer im Blick
- Entwicklungspfad „Social Media“ – Sichtbarkeit der Kanzlei mit Social Media erhöhen