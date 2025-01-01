DATEV Anwalt classic Vertiefendes Wissen zur Rechnungsschreibung
- Rechnungsschreibung im Überblick, Aufwände und Auslagen
- Inkassoabrechnung, Rechnungsvorlagen
- Kostenfestsetzung, Prozesskosten-, Verfahrenskosten-, Beratungshilfe
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Dieses Lernvideo soll Ihnen die Möglichkeit geben, zukünftig das Rechnungsprogramm in DATEV Anwalt classic inklusive der Aufwandserfassung und der steuerfreien Auslagen vollständig zu nutzen und zu steuern. Außerdem wird ausführlich auf den Umgang mit steuerfreien und steuerpflichtigen Auslagen eingegangen. Ihnen wird durch Ihre Referentin Frau Nürnberger-Dietzsch vermittelt, wie Sie Vorlagen anlegen, Inkassoabrechnungen erstellen und weitere Funktionen der Rechnungsschreibung ausnutzen können.
Themen
Rechnungsschreibung im Überblick
Aufwände (Zeitaufwand, Eigenaufwand, steuerpflichtige Auslagen)
Steuerfreie und steuerpflichtige Auslagen
Inkassoabrechnung
Details
Teilnehmerkreis
Anwender des Programms DATEV Anwalt classic
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referentin
Nicole Nürnberger-Dietzsch
Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte, Referentin für Kanzleiorganisation und Kanzleiberatung Steuer- und Anwaltskanzlei Peters – Schoenlein – Peters
Allgemeine Informationen Lernvideo
Weitere Informationen
Weiterbildungsbescheinigung
