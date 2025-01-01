Art.-Nr. 77990 | Lernvideo (Vortrag)

DATEV Anwalt classic Vertiefendes Wissen zur Rechnungsschreibung

Alles Wissenswerte zur Rechnungserstellung mit DATEV Anwalt classic.
  • Rechnungsschreibung im Überblick, Aufwände und Auslagen
  • Inkassoabrechnung, Rechnungsvorlagen
  • Kostenfestsetzung, Prozesskosten-, Verfahrenskosten-, Beratungshilfe
Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer 1,5 Std.
Nutzungsdauer 24 Monate
Dieses Lernvideo soll Ihnen die Möglichkeit geben, zukünftig das Rechnungsprogramm in DATEV Anwalt classic inklusive der Aufwandserfassung und der steuerfreien Auslagen vollständig zu nutzen und zu steuern. Außerdem wird ausführlich auf den Umgang mit steuerfreien und steuerpflichtigen Auslagen eingegangen. Ihnen wird durch Ihre Referentin Frau Nürnberger-Dietzsch vermittelt, wie Sie Vorlagen anlegen, Inkassoabrechnungen erstellen und weitere Funktionen der Rechnungsschreibung ausnutzen können.

  • Rechnungsschreibung im Überblick

  • Aufwände (Zeitaufwand, Eigenaufwand, steuerpflichtige Auslagen)

  • Steuerfreie und steuerpflichtige Auslagen

  • Inkassoabrechnung

Anwender des Programms DATEV Anwalt classic

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Nicole Nürnberger-Dietzsch

Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte, Referentin für Kanzleiorganisation und Kanzleiberatung Steuer- und Anwaltskanzlei Peters – Schoenlein – Peters

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

