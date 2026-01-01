DATEV-Anwenderforum inkl. einer Übernachtung (Do-Fr)
- Fachvorträge
- Gedankenaustausch
Inhalt
Beschreibung
Aktuelle Themen für Kommunen, öffentliche Unternehmen und sonstige Betriebe der öffentlichen Hand.
Erleben Sie eine Mischung aus aktuellen Fachvorträgen und Gedankenaustausch im Kollegenkreis. Das Anwenderforum ist eine ideale Plattform, um sich abseits vom Tagesgeschäft in entspannter Atmosphäre zu treffen und über aktuelle Themen zu diskutieren, die Sie gemeinsam beschäftigen.
Themen
Neuerungen in den DATEV-Softwarelösungen
Workshop zu ausgewählten Produktthemen
Bericht aus Berlin
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Entscheiderinnen und Entscheider sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Public Sector (Kernverwaltungen, Öffentliche Betriebe, Kirchen, Kammern etc.)
Dauer
2 Tage
Referierende
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.