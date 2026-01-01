Art.-Nr. 74660 |
DATEV-Anwenderforum inkl. einer Übernachtung (Do-Fr)

  • Fachvorträge
  • Gedankenaustausch
Einmalig
285,00 €
Inhalt

Beschreibung

Aktuelle Themen für Kommunen, öffentliche Unternehmen und sonstige Betriebe der öffentlichen Hand.

Erleben Sie eine Mischung aus aktuellen Fachvorträgen und Gedankenaustausch im Kollegenkreis. Das Anwenderforum ist eine ideale Plattform, um sich abseits vom Tagesgeschäft in entspannter Atmosphäre zu treffen und über aktuelle Themen zu diskutieren, die Sie gemeinsam beschäftigen.

Themen

  • Neuerungen in den DATEV-Softwarelösungen

  • Workshop zu ausgewählten Produktthemen

  • Bericht aus Berlin

Weitere Informationen

Teilnehmerkreis

Entscheiderinnen und Entscheider sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Public Sector (Kernverwaltungen, Öffentliche Betriebe, Kirchen, Kammern etc.)

Dauer

2 Tage

Referierende

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Preise

