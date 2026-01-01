DATEV-Anwenderforum für den Public Sector

Topaktuelle Themen für Kommunen, öffentliche Unternehmen und sonstige Betriebe der öffentlichen Hand.

Erleben Sie eine Mischung aus aktuellen Fachvorträgen und Gedankenaustausch im Kollegenkreis. Das Anwendertreffen ist eine ideale Plattform, um sich abseits vom Tagesgeschäft in entspannter Atmosphäre zu treffen und über aktuelle Themen zu diskutieren, die Sie gemeinsam bewegen.