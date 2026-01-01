Art.-Nr. 74660 | Veranstaltungen

DATEV-Anwenderforum für den Public Sector

  • Fachvorträge
  • Gedankenaustausch
Einmalig
165,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Inhalt

Beschreibung

Topaktuelle Themen für Kommunen, öffentliche Unternehmen und sonstige Betriebe der öffentlichen Hand.

Erleben Sie eine Mischung aus aktuellen Fachvorträgen und Gedankenaustausch im Kollegenkreis. Das Anwendertreffen ist eine ideale Plattform, um sich abseits vom Tagesgeschäft in entspannter Atmosphäre zu treffen und über aktuelle Themen zu diskutieren, die Sie gemeinsam bewegen.

Themen
  • Neuerungen in den DATEV-Softwarelösungen
  • Workshop zu ausgewählten Produktthemen
  • Bericht aus Berlin
Weitere Informationen

Teilnehmerkreis

Entscheiderinnen und Entscheider sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Public Sector (Kernverwaltungen, Öffentliche Betriebe, Kirchen, Kammern etc.)

Dauer

2 Tage

Referierende

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Preise

Art.-Nr. 74660 | Veranstaltungen

DATEV-Anwenderforum für den Public Sector

Einmalig
165,00 €
Termin buchen