DATEV-Autoschwamm

Die Oberseite des rechteckigen Autoschwamms dient der Reinigung von Displays und Touchscreens. Das Mikrofaser-Material wurde aus recycelten PET-Flaschen in Deutschland hergestellt und im DATEV-Design bedruckt. Die Unterseite aus beigefarbenem Kunstleder entfernt Beschlag von Autoscheiben. Der Autoschwamm ist in einer Papierbanderole verpackt, die im DATEV-Design bedruckt ist.

Pflege: waschbar bis 40 °C (ohne Weichspüler)