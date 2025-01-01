Art.-Nr. 31540 | DATEV-Fanshop
DATEV-Autoschwamm
- Steuern mit Durchblick
EinmaligPreis- und Lieferinformationen
2,89 €
Kurzinfo
Material Mikrofaser aus recycelten PET-Flaschen
Größe 14 x 9 x 4
Details
Beschreibung
Die Oberseite des rechteckigen Autoschwamms dient der Reinigung von Displays und Touchscreens. Das Mikrofaser-Material wurde aus recycelten PET-Flaschen in Deutschland hergestellt und im DATEV-Design bedruckt. Die Unterseite aus beigefarbenem Kunstleder entfernt Beschlag von Autoscheiben. Der Autoschwamm ist in einer Papierbanderole verpackt, die im DATEV-Design bedruckt ist.
Pflege: waschbar bis 40 °C (ohne Weichspüler)