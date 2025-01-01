Art.-Nr. 79350 | Kurzberatung online

DATEV Daten-Analyse-System Personalwirtschaft für Unternehmen: Beratung online - Kurzberatung

Schnelle und individuelle Unterstützung - wir beraten Sie online.
  • Individuelle Beratung, Schulung oder Einrichtung
  • Per Fernbetreuung online direkt an Ihrem PC
  • Komfortable Termin- und Themenauswahl im Online-Kalender

Buchen Sie Ihren Wunschtermin direkt online: Im nächsten Schritt erhalten Sie eine Übersicht aller Einzelthemen inkl. voraussichtlicher Dauer der jeweiligen Leistungen.

Preis- und Lieferinformationen
Thema und Termin wählen

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Kurzberatung online
Dauer Je nach Inhalt/gewünschten Umfang ca. 1-3 Std.

Inhalte

Beschreibung

Sie suchen schnelle und individuelle Unterstützung zum Thema Daten-Analyse-System Personalwirtschaft? Wir beraten Sie online.

In unserer Kurzberatung online stehen wir Ihnen bei einfachen wie auch komplexen Fragen zur Seite. Dazu schalten wir uns über DATEV Fernbetreuung online direkt auf Ihren PC. Den Termin wie auch Ihre gewünschten Beratungsthemen können Sie über unseren Online-Kalender komfortabel auswählen.

Themen

Mögliche Beratungsthemen:

  • Erste Schritte Daten-Analyse-System
  • Daten-Analyse-System Vorgespräch

Preise

