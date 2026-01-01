Art.-Nr. 20499 | Software

DATEV Datenservice Zahlungsdienstleister

  • Automatisierte Übernahme von Zahlungsdaten verschiedener Zahlungsdienstleister in die DATEV-Rechnungswesen-Programme
  • Effiziente Buchführung im E-Commerce-Umfeld
  • Für Kanzleien und selbstbuchende Mandanten

Mit dem DATEV Datenservice Zahlungsdienstleister können Zahlungsdaten von verschiedenen Zahlungsdienstleistern automatisiert in einer Online-Anwendung aufbereitet und direkt in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden. Dies erleichtert die Buchführung und sorgt für eine effiziente Zuordnung und Verarbeitung der Zahlungsdaten.

Monatlich
ab 0,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Bestellen und einrichten

Hinweis

Der DATEV Datenservice Zahlungsdienstleister kann nicht im DATEV-Shop bestellt werden. Er wird im DATEV-Rechnungswesen-Programm angelegt: unter Bestand | Online-Anwendungen | Zahlungsdienstleister bearbeiten.

Inhalte

Beschreibung

Der Service erweitert die bisherigen Schnittstellen (PayPal, Amazon) um weitere Zahlungsdienstleister wie Amazon Pay, eBay, Klarna, Mollie, Shopify und Stripe. Die Zahlungsdaten werden in einer Online-Anwendung gesammelt, automatisch den passenden Rechnungsbuchungen zugeordnet und als Buchungsvorschläge bereitgestellt. Diese Vorschläge können mithilfe von Regeln automatisiert und in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden. Die FIBU-Konten der Zahlungsdienstleister lassen sich über das Feld „Abrechnungsreferenz“ abstimmen. Die Lösung ist besonders für Kanzleien mit E-Commerce-Mandanten und für selbstbuchende Mandanten geeignet und bietet einen hohen Automatisierungsgrad, Zeitersparnis und eine einheitliche Arbeitsweise im DATEV-System.

Leistungen
  • Automatisierte Übernahme und Aufbereitung von Zahlungsdaten aus Amazon Pay, eBay, Klarna, Mollie, Shopify und Stripe
  • Online-Anwendung zur Sichtung und Bearbeitung von Buchungsvorschlägen
  • Automatische Zuordnung der Zahlungsdaten zu Rechnungsbuchungen
  • Regelbasierte Automatisierung und Qualitätsverbesserung der Buchungsvorschläge
  • Bereitstellung der Buchungssätze für die DATEV-Rechnungswesen-Programme
  • Abstimmung der FIBU-Konten über das Feld „Abrechnungsreferenz“
  • Unterstützung bei der Verarbeitung von Fremdwährungstransaktionen (mit Einschränkungen)

Preise

