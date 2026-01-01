DATEV Datenservice Zahlungsdienstleister

Der Service erweitert die bisherigen Schnittstellen (PayPal, Amazon) um weitere Zahlungsdienstleister wie Amazon Pay, eBay, Klarna, Mollie, Shopify und Stripe. Die Zahlungsdaten werden in einer Online-Anwendung gesammelt, automatisch den passenden Rechnungsbuchungen zugeordnet und als Buchungsvorschläge bereitgestellt. Diese Vorschläge können mithilfe von Regeln automatisiert und in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden. Die FIBU-Konten der Zahlungsdienstleister lassen sich über das Feld „Abrechnungsreferenz“ abstimmen. Die Lösung ist besonders für Kanzleien mit E-Commerce-Mandanten und für selbstbuchende Mandanten geeignet und bietet einen hohen Automatisierungsgrad, Zeitersparnis und eine einheitliche Arbeitsweise im DATEV-System.