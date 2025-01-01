DATEV-Display-Cleaner

Mit dem abwaschbaren und wiederablösbaren Mini-Display-Cleaner im DATEV-Design können Sie hochsensitive Displays (z. B. Smartphones oder Tablet-PCs) reinigen. Mit der Logo-Seite lässt sich das Display in Sekundenschnelle reinigen. Zur Aufbewahrung lässt sich der Handy-Cleaner auf der Rückseite des Geräts beliebig oft selbsthaftend anbringen.