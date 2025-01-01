Art.-Nr. 31558 | DATEV-Fanshop
DATEV-Display-Cleaner
- Blitzsaubere Lösung
EinmaligPreis- und Lieferinformationen
0,79 €
Kurzinfo
Material Reinigungsseite: 100 % Mikrofaser
Maße Cleaner: 3,5 x 3,5 cm | Trägerkarte: 5,5 x 8,5 cm
Details
Beschreibung
Mit dem abwaschbaren und wiederablösbaren Mini-Display-Cleaner im DATEV-Design können Sie hochsensitive Displays (z. B. Smartphones oder Tablet-PCs) reinigen. Mit der Logo-Seite lässt sich das Display in Sekundenschnelle reinigen. Zur Aufbewahrung lässt sich der Handy-Cleaner auf der Rückseite des Geräts beliebig oft selbsthaftend anbringen.