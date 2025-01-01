Art.-Nr. 55555 | Software

DATEV E-Rechnungsplattform

  • Ist Grundlage für alle geplanten Anwendungen im Bereich der E-Rechnung (z. B. E-Rechnungsschreibung, E-Rechnungspostfach) 
  • Fungiert als Datendrehscheibe
  • Stellt aktuelle Informationen zu relevanten Themen rund um die E-Rechnung zur Verfügung
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Voraussetzung für die Nutzung

Nutzungsvoraussetzungen

Für DATEV-Mitglieder:

Persönliches Zugangsmedium (mIDentity Stick/DATEV SmartCard oder DATEV SmartLogin) 

Für Unternehmen:

Persönliches Zugangsmedium (DATEV-Konto)

Inhalte

Beschreibung

Die DATEV E-Rechnungsplattform bietet Ihnen:

  • eine zukunftssichere Lösung zum Erstellen von elektronischen Rechnungen

  • die Möglichkeit, E-Rechnungen zu empfangen

  • die Erfüllung der ab 2025 geltenden gesetzlichen Vorgaben

  • die zukünftig verpflichtende Meldung von (Einzel-)Umsätzen an das Finanzamt

Alle künftigen Anforderungen werden in der DATEV E-Rechnungsplattform rechtzeitig zur Verfügung stehen.

Leistungen

  • Grundfunktionen kostenlos

  • 100% gesetzeskonform und rechtssicher

  • Integration in bestehende Prozesse und Anbindung an die Buchführung

  • Zertifiziertes Rechenzentrum in Deutschland

  • Überblick über alle Rechnungseingangs- und Rechnungsausgangsprozesse

  • Kosteneinsparung

  • Ermöglicht einfache Umstellung auf die E-Rechnung

Preise

Art.-Nr. 55555 | Software

DATEV E-Rechnungsplattform

Jetzt bestellen