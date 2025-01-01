DATEV E-Rechnungsplattform
- Ist Grundlage für alle geplanten Anwendungen im Bereich der E-Rechnung (z. B. E-Rechnungsschreibung, E-Rechnungspostfach)
- Fungiert als Datendrehscheibe
- Stellt aktuelle Informationen zu relevanten Themen rund um die E-Rechnung zur Verfügung
Voraussetzung für die Nutzung
Nutzungsvoraussetzungen
Für DATEV-Mitglieder:
Persönliches Zugangsmedium (mIDentity Stick/DATEV SmartCard oder DATEV SmartLogin)
Für Unternehmen:
Persönliches Zugangsmedium (DATEV-Konto)
Inhalte
Beschreibung
Die DATEV E-Rechnungsplattform bietet Ihnen:
-
eine zukunftssichere Lösung zum Erstellen von elektronischen Rechnungen
-
die Möglichkeit, E-Rechnungen zu empfangen
-
die Erfüllung der ab 2025 geltenden gesetzlichen Vorgaben
-
die zukünftig verpflichtende Meldung von (Einzel-)Umsätzen an das Finanzamt
Alle künftigen Anforderungen werden in der DATEV E-Rechnungsplattform rechtzeitig zur Verfügung stehen.
Leistungen
-
Grundfunktionen kostenlos
-
100% gesetzeskonform und rechtssicher
-
Integration in bestehende Prozesse und Anbindung an die Buchführung
-
Zertifiziertes Rechenzentrum in Deutschland
-
Überblick über alle Rechnungseingangs- und Rechnungsausgangsprozesse
-
Kosteneinsparung
-
Ermöglicht einfache Umstellung auf die E-Rechnung