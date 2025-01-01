Art.-Nr. 31584 | DATEV-Fanshop

DATEV-Edelstahlbecher mit Karabiner

  • Praktischer Begleiter für unterwegs, beim Camping oder im Büro
Einmalig
5,75 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen
Schwarzer Edelstahlbecher mit silbernem Henkel und DATEV-Logo

Kurzinfo

Material Edelstahl, Aluminium (Karabiner)
Größe Durchmesser 7,5
Gewicht 119 g
Volumen 300 ml

Details

Beschreibung

Der doppelwandige Trinkbecher aus Edelstahl mit einem praktischen Karabiner-Henkel ist der ideale Begleiter für unterwegs oder beim Camping. Der Becher ist schwarz lackiert. Die DATEV-Wortmarke ist graviert.

Hinweis: Der Karabiner ist nicht als Sicherung beim Klettern geeignet.

Preise

Art.-Nr. 31584 | DATEV-Fanshop

DATEV-Edelstahlbecher mit Karabiner

Einmalig
5,75 €
Jetzt bestellen