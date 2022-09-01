DATEV Eigenorganisation compact/classic - DATEV Arbeitsplatz und Zentrale Stammdaten
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Ihr DATEV Arbeitsplatz stellt sich vor! Erfahren Sie, welche Möglichkeiten Ihnen der Arbeitsplatz bietet und machen Sie sich mit den Zentralen Stammdaten vertraut. Um das Gelernte in der Praxis umsetzen zu können, muss die Ersteinrichtung des Programms in der Kanzlei abgeschlossen sein.
Themen
-
Übersichten und Schnellinfos im Arbeitsplatz
-
Beispiele für den Aufruf der DATEV-Anwendungen
-
Bearbeiten zentraler Mandantenstammdaten
-
Anlegen von Mandanten
-
Elektronischer Notizzettel und Aufgabenübersicht
-
Elektronischer Terminkalender
-
Erstellen von Auswertungen
Details
Teilnehmerkreis
-
Neuanwender des DATEV-Programms Eigenorganisation compact/classic
-
Auch für Wiedereinsteiger geeignet
-
Auszubildende
Fachliche Voraussetzungen
-
Grundlagenwissen Microsoft Windows
-
Ersteinrichtung des Programms Eigenorganisation compact/classic
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Christian Wielgoß
Steuerfachangestellter
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Weitere Informationen
