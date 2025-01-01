Art.-Nr. 79520 | Kurzberatung online

DATEV Eigenorganisation compact/classic für Kanzleien: Beratung online - Kurzberatung

Schnelle und individuelle Unterstützung - wir beraten Sie online.
  • Individuelle Beratung, Schulung oder Einrichtung
  • Per Fernbetreuung online direkt an Ihrem PC
  • Komfortable Termin- und Themenauswahl im Online-Kalender

Buchen Sie Ihren Wunschtermin direkt online: Im nächsten Schritt erhalten Sie eine Übersicht aller Einzelthemen inkl. voraussichtlicher Dauer der jeweiligen Leistungen.

Preis- und Lieferinformationen
Thema und Termin wählen

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Kurzberatung online
Dauer Je nach Inhalt/gewünschten Umfang ca. 1-3 Std.

Inhalte

Beschreibung

Sie suchen schnelle und individuelle Unterstützung zum Thema Eigenorganisation? Wir beraten Sie online.

In unserer Kurzberatung online stehen wir Ihnen bei einfachen wie auch komplexen Fragen zur Seite. Dazu schalten wir uns über DATEV Fernbetreuung online direkt auf Ihren PC. Den Termin wie auch Ihre gewünschten Beratungsthemen können Sie über unseren Online-Kalender komfortabel auswählen.

Themen

Mögliche Beratungsthemen

  • Eigenorganisation compact/classic – Rechnungsschreibung

  • Eigenorganisation compact/classic – individuelle Rechnungsformulare

  • Eigenorganisation compact/classic – Unternehmensstrukturen

  • Eigenorganisation compact/classic – Auswertungen allgemein

  • Eigenorganisation compact/classic – Auftragsinfo

  • Eigenorganisation compact/classic – Übernahme DATEV-Kosten

  • Eigenorganisation compact/classic – Debitorendaten Pro

  • Eigenorganisation compact/classic – Schriftverkehr/Vorlagenverwaltung

  • Eigenorganisation compact/classic – Datenzusammenführung/-trennung EO Rechnungsschreibung – Erstgespräch

  • Eigenorganisation compact/classic – Zentrale Stammdaten

  • Eigenorganisation compact/classic – Jahresewechsel

  • Eigenorganisation compact/classic – Benutzer- und Rechteverwaltung

  • Eigenorganisation compact/classic – Marketing und Vertrieb

  • Eigenorganisation compact/classic – digitaler Rechnungsversand

  • DATEV Arbeitsplatz

  • Digitale Dokumentenablage

  • Post Fristen Bescheide / Bescheidmanagement

  • Löschen von Mandanten- und Mitarbeiterdaten im Rahmen der DSGVO

Preise

Art.-Nr. 79520 | Kurzberatung online

DATEV Eigenorganisation compact/classic für Kanzleien: Beratung online - Kurzberatung

Schnelle und individuelle Unterstützung - wir beraten Sie online.

Buchen Sie Ihren Wunschtermin direkt online: Im nächsten Schritt erhalten Sie eine Übersicht aller Einzelthemen inkl. voraussichtlicher Dauer der jeweiligen Leistungen.

Thema und Termin wählen