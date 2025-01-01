Wir prüfen Ihre bestehenden Prozesse rund um DATEV Eigenorganisation compact/classic und zeigen Ihnen Möglichkeiten zur Optimierung. Zudem geben wir konkrete Empfehlungen, um die Lösung intensiver einzusetzen.

Sie setzen DATEV Eigenorganisation compact/classic ein, möchten aber effektiver arbeiten? Unsere Expertinnen und Experten unterstützen Sie bei der Analyse und Optimierung Ihrer Prozesse. Dazu betrachten wir Ihre bestehenden Kanzleiabläufe und optimieren das System. Zudem zeigen wir, wie Sie Möglichkeiten von DATEV Eigenorganisation compact/classic vollständig ausschöpfen und effektiver und komfortabler einsetzen.