DATEV Eigenorganisation compact/classic - Review und Optimierung
- Umgang mit DATEV Eigenorganisation compact/classic verbessern
- Optimierungspotenziale in Ihrer Kanzlei nutzen
- Maßnahmenkatalog für den effektiveren und intensiveren Einsatz
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Wir prüfen Ihre bestehenden Prozesse rund um DATEV Eigenorganisation compact/classic und zeigen Ihnen Möglichkeiten zur Optimierung. Zudem geben wir konkrete Empfehlungen, um die Lösung intensiver einzusetzen.
Sie setzen DATEV Eigenorganisation compact/classic ein, möchten aber effektiver arbeiten? Unsere Expertinnen und Experten unterstützen Sie bei der Analyse und Optimierung Ihrer Prozesse. Dazu betrachten wir Ihre bestehenden Kanzleiabläufe und optimieren das System. Zudem zeigen wir, wie Sie Möglichkeiten von DATEV Eigenorganisation compact/classic vollständig ausschöpfen und effektiver und komfortabler einsetzen.
Inhalte
-
Analyse, Anpassungen und Diskussion von aufgetretenen Fragen
-
Tipps zur Handhabung von Eigenorganisation classic
-
Optimierungspotenzial nutzen, wie beispielsweise
-
Fehlzeitenverwaltung
-
Auftragsinfo/Auftragsplanung
-
Ausbau des Controllings (Abfragen und Auswertungen)
-
Einsatz von Auftragsstatus wie etwa Unterlagenverwaltung (Unterlagen angefordert, eingegangen etc.)
-
Einbindung von DATEV ProCheck
-
Rechnungsschreibung
-
Individuelle Rechnungsformulare auch für SmartTransfer
-
Unternehmensstrukturen o Übernahme DATEV Kosten
-
Debitoren Daten pro
-
Stammdatenverwaltung und Pflege
-
Löschen von Mandanten- und Mitarbeiterdaten
-
Jahreswechsel
-
Benutzer- und Rechteverwaltung
-
DATEV Arbeitsplatz
-
Details
Bei Interesse an dieser Leistung hilft Ihnen auch Ihr DATEV-Ansprechpartner oder Ihre DATEV-Niederlassung gerne weiter.
Der Beratungsaufwand ist abhängig von vorab besprochenen Anforderungen und Inhalten.
Der Umfang der Beratung kann gemäß des Funktionsumfangs von DATEV Eigenorganisation compact abweichen.