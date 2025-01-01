Art.-Nr. 31533 | DATEV-Fanshop
DATEV-Filz-Untersetzer
- Durch und durch grün
- Nachhaltig aus Merinowolle
2,75 €
Material Naturwollfilz aus 100 % Merinowolle
Hersteller MAXX Factory, Hof
Maße 10 x 10 x 0,3 cm
Der DATEV-grüne Untersetzer aus hochwertigem Naturwollfilz (100 % Merinowolle, Oeko-Tex Standard 100) ist wasser- und schmutzabweisend. Sie erhalten den im DATEV-Design bedruckten Untersetzer mit Umweltzertifikat und Pflegeanleitung. Der Untersetzer wurde in Mittelfranken hergestellt.