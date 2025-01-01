DATEV-Filz-Untersetzer

Der DATEV-grüne Untersetzer aus hochwertigem Naturwollfilz (100 % Merinowolle, Oeko-Tex Standard 100) ist wasser- und schmutzabweisend. Sie erhalten den im DATEV-Design bedruckten Untersetzer mit Umweltzertifikat und Pflegeanleitung. Der Untersetzer wurde in Mittelfranken hergestellt.