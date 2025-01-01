Art.-Nr. 31533 | DATEV-Fanshop

DATEV-Filz-Untersetzer

  • Durch und durch grün
  • Nachhaltig aus Merinowolle
Einmalig
2,75 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen
Quadratischer Untersetzer aus hellgrünem Filz mit weißem DATEV-Logo und Aufdruck &#34;Lieblingsplatz&#34;

Kurzinfo

Material Naturwollfilz aus 100 % Merinowolle
Hersteller MAXX Factory, Hof
Maße 10 x 10 x 0,3 cm

Details

Beschreibung

Der DATEV-grüne Untersetzer aus hochwertigem Naturwollfilz (100 % Merinowolle, Oeko-Tex Standard 100) ist wasser- und schmutzabweisend. Sie erhalten den im DATEV-Design bedruckten Untersetzer mit Umweltzertifikat und Pflegeanleitung. Der Untersetzer wurde in Mittelfranken hergestellt.

Preise

Art.-Nr. 31533 | DATEV-Fanshop

DATEV-Filz-Untersetzer

Einmalig
2,75 €
Jetzt bestellen