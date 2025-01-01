DATEV-Freizeitrucksack Deuter

Der stylische Lifestyle-Rucksack in Schwarz mit DATEV-grünen Akzenten ist der ideale Begleiter für den urbanen Alltag – leicht, funktional und umweltbewusst produziert. In modernem Design überzeugt der Rucksack durch seine durchdachte Innenaufteilung und angenehmen Tragekomfort. Das gepolsterte Contact-Rückensystem sorgt für eine gleichmäßige Lastenverteilung und einen bequemen Sitz – auch bei längeren Wegen.

Das Hauptfach mit Reißverschluss bietet ausreichend Platz für Unterlagen. Ein integriertes Dokumentenfach, ein Wertsacheninnenfach sowie ein Organizer für Stifte und Schlüssel sorgen für Ordnung. Zwei seitliche Taschen – darunter eine spezielle Smartphone-Tasche – bieten zusätzlichen Stauraum. Der stabile Tragegriff rundet das funktionale Design ab. Das Außenmaterial besteht aus recyceltem Polyester und ist mit einer PFC-freien, wasserabweisenden Beschichtung versehen. Der Rucksack ist nach den Standards der Fair Wear Foundation gefertigt und trägt sowohl das bluesign®- als auch das Grüner Knopf-Zertifikat. Das DATEV-Logo ist auf einem Textil-Patch angenäht.