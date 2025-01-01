DATEV-Gourmet-Espresso

Diese vollmundige und exklusive Espresso-Mischung stammt aus ausgewählten Kaffeeregionen Mittel- und Südamerikas: 40 % Brasilien, 30 % Kolumbien, 30 % Peru. Der Kaffee besteht aus ganzen Bohnen (gewaschen) der Kaffeesorte Arabica.

Kaffeesorte: 100 % Arabica

Geschmack: Schokolade, Karamell, Wallnuss

Tipp: Besten Espresso erhalten Sie in einer Siebträgermaschine oder im Kaffeevollautomaten. Wenn Sie einen kräftigen Kaffeegeschmack mögen, ist die Mischung auch durchaus für Kaffeefiltermaschinen geeignet.