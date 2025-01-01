DATEV Home Office - Talk

Werden Sie digital und mobil!

Erfahren Sie, welche Möglichkeiten und Lösungen wir Ihnen in Zusammenarbeit mit unseren DATEV Solution Partnern bieten können, sodass die Arbeit aus dem Home Office reibungslos funktioniert und welche technischen Voraussetzungen getroffen werden müssen. Des Weiteren erfahren Sie mehr über moderne Lösungen für die digitale Kommunikation intern mit Ihren Mitarbeitern aber auch mit Ihren Mandanten und auch wie Sie es schaffen Prozesse der Finanz- und Lohnbuchführung digitalisieren können.