Art.-Nr. 78307 | Veranstaltungen

DATEV Home Office - Talk

Einmalig
0,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Inhalte

Beschreibung

Werden Sie digital und mobil!

Erfahren Sie, welche Möglichkeiten und Lösungen wir Ihnen in Zusammenarbeit mit unseren DATEV Solution Partnern bieten können, sodass die Arbeit aus dem Home Office reibungslos funktioniert und welche technischen Voraussetzungen getroffen werden müssen. Des Weiteren erfahren Sie mehr über moderne Lösungen für die digitale Kommunikation intern mit Ihren Mitarbeitern aber auch mit Ihren Mandanten und auch wie Sie es schaffen Prozesse der Finanz- und Lohnbuchführung digitalisieren können.

Themen

Teilnehmerkreis

Kanzleien

Dauer

Ca. 0,5 Tage

Referenten

Dieter Spielmann

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Preise

Art.-Nr. 78307 | Veranstaltungen

DATEV Home Office - Talk

Einmalig
0,00 €
Termin buchen