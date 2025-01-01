DATEV-Hüfttasche Deuter

Die anschmiegsame, robuste und leichte Neopren-Gürteltasche in Schwarz mit DATEV-grünen Akzenten verfügt über ein Reißverschlusshauptfach (passend für Smartphones bis zu 7 Zoll), zwei Netzinnenfächer, einen Kabelausgang für Kopfhörer, einen Schlüsselhalter und eine Reißverschlussvortasche. Der Gurt ist bis zu einem Bauchumfang von 115 cm verstellbar. Die Hüfttasche ist nach Fair Wear Foundation Standards produziert. Das recycelte Außenmaterial ist mit PFC-freier, wasserabweisender Beschichtung versehen. Das DATEV-Logo ist auf einem Textil-Patch angenäht.