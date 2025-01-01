DATEV Info online

Informieren Sie sich über den aktuellen Stand der Entwicklungen zum Thema ISA [DE] bzw. IDW PS KMU.

Große Veränderungen werfen ihre Schatten voraus. Die verpflichtende Anwendung von ISA [DE] für das Prüfungsjahr 2023 oder alternativ der Einsatz des Prüfungsstandards IDW PS KMU sind grundlegende Änderungen in der Prüfungspraxis.

Auf diese Veränderungen im Berufsstand reagiert auch die Software Abschlussprüfung comfort. Ab den DATEV-Programmen 17.0 (August 2023) wird verpflichtend eine neue Komponente zur Dokumentation von Risiken im Online-Bereich bereitgestellt. Mögliche Risiken werden in der neuen DATEV-Online-Anwendung Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation hinterlegt. Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung werden wie gewohnt in den Arbeitspapieren abgearbeitet. Jede Prüfungsantwort mit Auswirkung auf ein Risiko wird per Mausklick gegen das Risiko in der neuen DATEV-Online-Anwendung weitergemeldet. Dort findet dann auch die Bewertung der Risiken und deren Auswirkungen statt.

Neugierig? Besuchen Sie die kostenlose Präsentation.