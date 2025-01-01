DATEV Info online: DATEV DMS: Digitale Workflows in der zukunftsfähigen Kanzlei umsetzen
Inhalte
Beschreibung
Mit DATEV DMS schaffen Sie das Fundament Ihrer digitalen Kanzlei. Sie unterstützen Ihren Kanzleialltag, indem Sie die Prozesse rund um das Bearbeiten, Organisieren und Recherchieren von dokumentenbasierten Informationen digitalisieren. Dabei erhalten Sie jederzeit Zugriff auf alle Dokumente, haben Transparenz über Zuständigkeiten sowie Dokumentenstatus und beschleunigen Ihre Suchvorgänge in der Kanzlei.
Das neue DATEV DMS bietet viele Vorteile: Das Programm wurde auf Basis der DATEV- Dokumentenablage entwickelt und ist als Upgrade für Anwenderinnen und Anwender der Dokumentenablage verfügbar. In einer Live-Demo in DATEV DMS zeigen wir Ihnen, wie Sie die Abläufe in Ihrer Kanzlei mit digitalen Prozessen optimieren können. Klare Strukturen und Verantwortlichkeiten sorgen für mehr Überblick, Workflows ohne Medienbruch und komfortables, effizientes Arbeiten. Erfahren Sie mehr über die Erfolgsfaktoren einer gelungenen Umstellung und wie Sie von den Vorteilen von DATEV DMS profitieren.
Themen
-
Einführung in DATEV DMS
-
Digitalisierung der Bearbeitung, Organisation und Recherche dokumentenbasierter Informationen
-
Umstellung von Kanzleiprozessen auf DATEV DMS
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Steuerberaterinnen und Steuerberater / Kanzleien, die
- ihre Kanzlei zukunftsfähig gestalten wollen,
- ihre Kanzlei digitalisieren wollen,
- DATEV DMS noch nicht einsetzen.
Dauer
Ca. 1 Stunde
Referierende
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
Allgemeine Informationen
DATEV Info online (live)
Die Buchung der Veranstaltung ist auch noch am Arbeitstag vor dem gewünschten Termin möglich. Sie erhalten die Bestätigung mit den Zugangsdaten in den DATEV Mitteilungen.
Sie erhalten 14 Tage vor Ihrer Veranstaltung eine Erinnerung per DATEV-Mitteilung an die bei DATEV hinterlegte E-Mail-Adresse. Sie enthält den direkten Link zu Ihrem "virtuellen Veranstaltungsraum" sowie weitere Informationen. Wir bitten Sie, sich etwa 15–30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung einzuloggen.
Die digitale Veranstaltungsunterlage steht Ihnen spätestens am Tag der Veranstaltung unter folgendem Link zur Verfügung: www.datev.de/dio-vortraege
Wir empfehlen Ihnen daher die Unterlage erst am Veranstaltungstag herunterzuladen.
Übrigens: Bei DATEV Info online live können beliebig viele Mitarbeiter über Beamer und Lautsprecherboxen zuhören.