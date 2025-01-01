DATEV Info online: Die Fachkräfteinitiative von BStBK, DStV und DATEV

Die Fachkräfteinitiative von BStBK, DStV und DATEV zeigt, wie Steuerkanzleien dem Fachkräftemangel durch gezielte Maßnahmen begegnen können.

Dabei bietet die Kampagne „Gemeinsam handeln!“ wirksame Qualifizierungs- und Weiterbildungsangebote, um die Attraktivität Ihrer Kanzleien als Arbeitgeber nachhaltig zu steigern und Fachkräfte für Ihre Steuerkanzlei zu gewinnen.​

Ein zentraler Bestandteil der Initiative ist unsere Stellenbörse, auf der Sie offene Ausbildungsplätze eintragen können. Unter Zahltsichausbildung.de finden potenzielle Mitarbeitende bundesweit die aktuellen Stellenangebote. Diese Website ist integraler Bestandteil der Imagekampagne für junge Erwachsene und bietet umfassende Informationen sowie authentische Einblicke in die Ausbildung.