DATEV Info online: Die Fachkräfteinitiative von BStBK, DStV und DATEV

Inhalte

Beschreibung

Die Fachkräfteinitiative von BStBK, DStV und DATEV zeigt, wie Steuerkanzleien dem Fachkräftemangel durch gezielte Maßnahmen begegnen können.

Dabei bietet die Kampagne „Gemeinsam handeln!“ wirksame Qualifizierungs- und Weiterbildungsangebote, um die Attraktivität Ihrer Kanzleien als Arbeitgeber nachhaltig zu steigern und Fachkräfte für Ihre Steuerkanzlei zu gewinnen.​
Ein zentraler Bestandteil der Initiative ist unsere Stellenbörse, auf der Sie offene Ausbildungsplätze eintragen können. Unter Zahltsichausbildung.de finden potenzielle Mitarbeitende bundesweit die aktuellen Stellenangebote. Diese Website ist integraler Bestandteil der Imagekampagne für junge Erwachsene und bietet umfassende Informationen sowie authentische Einblicke in die Ausbildung.

Themen
  • Produktvorstellung
Weitere Informationen

Teilnehmerkreis

Kanzleiinhaber:innen sowie deren Mitarbeitende

Dauer

Ca. 1,5 Stunden

Referierende

Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Allgemeine Informationen

DATEV Info online (live)

Die Buchung der Veranstaltung ist auch noch am Arbeitstag vor dem gewünschten Termin möglich. Sie erhalten die Bestätigung mit den Zugangsdaten in den DATEV Mitteilungen.

Sie erhalten 14 Tage vor Ihrer Veranstaltung eine Erinnerung per DATEV-Mitteilung an die bei DATEV hinterlegte E-Mail-Adresse. Sie enthält den direkten Link zu Ihrem "virtuellen Veranstaltungsraum" sowie weitere Informationen. Wir bitten Sie, sich etwa 15–30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung einzuloggen.

Die digitale Veranstaltungsunterlage steht Ihnen spätestens am Tag der Veranstaltung unter folgendem Link zur Verfügung: www.datev.de/dio-vortraege

Wir empfehlen Ihnen daher die Unterlage erst am Veranstaltungstag herunterzuladen.

Übrigens: Bei DATEV Info online live können beliebig viele Mitarbeiter über Beamer und Lautsprecherboxen zuhören.

Preise

