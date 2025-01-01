DATEV Info online: Die Fachkräfteinitiative von BStBK, DStV und DATEV
- DATEV Info online
- DATEV-Expertinnen und -Experten informieren
- Fragerunde und Austausch
Inhalte
Beschreibung
Die Fachkräfteinitiative von BStBK, DStV und DATEV zeigt, wie Steuerkanzleien dem Fachkräftemangel durch gezielte Maßnahmen begegnen können.
Dabei bietet die Kampagne „Gemeinsam handeln!“ wirksame Qualifizierungs- und Weiterbildungsangebote, um die Attraktivität Ihrer Kanzleien als Arbeitgeber nachhaltig zu steigern und Fachkräfte für Ihre Steuerkanzlei zu gewinnen.
Ein zentraler Bestandteil der Initiative ist unsere Stellenbörse, auf der Sie offene Ausbildungsplätze eintragen können. Unter Zahltsichausbildung.de finden potenzielle Mitarbeitende bundesweit die aktuellen Stellenangebote. Diese Website ist integraler Bestandteil der Imagekampagne für junge Erwachsene und bietet umfassende Informationen sowie authentische Einblicke in die Ausbildung.
Themen
- Produktvorstellung
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Kanzleiinhaber:innen sowie deren Mitarbeitende
Dauer
Ca. 1,5 Stunden
Referierende
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
Allgemeine Informationen
DATEV Info online (live)
Die Buchung der Veranstaltung ist auch noch am Arbeitstag vor dem gewünschten Termin möglich. Sie erhalten die Bestätigung mit den Zugangsdaten in den DATEV Mitteilungen.
Sie erhalten 14 Tage vor Ihrer Veranstaltung eine Erinnerung per DATEV-Mitteilung an die bei DATEV hinterlegte E-Mail-Adresse. Sie enthält den direkten Link zu Ihrem "virtuellen Veranstaltungsraum" sowie weitere Informationen. Wir bitten Sie, sich etwa 15–30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung einzuloggen.
Die digitale Veranstaltungsunterlage steht Ihnen spätestens am Tag der Veranstaltung unter folgendem Link zur Verfügung: www.datev.de/dio-vortraege
Wir empfehlen Ihnen daher die Unterlage erst am Veranstaltungstag herunterzuladen.
Übrigens: Bei DATEV Info online live können beliebig viele Mitarbeiter über Beamer und Lautsprecherboxen zuhören.