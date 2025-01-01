DATEV Info online: E-Rechnung und Unterstützung durch DATEV Kanzleimanagement basis
- DATEV Info online
- DATEV-Expertinnen und -Experten informieren
- Fragerunde und Austausch
Inhalte
Beschreibung
Im Hinblick auf die kommende E-Rechnungspflicht bietet die neue Cloud-Lösung DATEV Kanzleimanagement basis (Arbeitstitel) die Möglichkeit, E-Rechnungen einfach, schnell und automatisiert zu erstellen und zu versenden.
In der Veranstaltung erfahren Sie die Vorteile für Ihre Kanzlei und bekommen einen ersten Einblick in das Arbeiten mit DATEV Kanzleimanagement basis.
Themen
-
Hintergrundinformationen zum Thema E-Rechnung
-
Vorstellung von DATEV Kanzleimanagement basis
-
Live-Demo
-
Unterstützungsangebote zum Start mit der Cloud-Lösung
-
Weitere Schritte
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Ausgewählte Steuerberatungskanzleien, welche DATEV Eigenorganisation nicht im Einsatz haben.
Dauer
Ca. 1,5 Stunden
Referierende
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
Allgemeine Informationen
DATEV Info online (live)
Die Buchung der Veranstaltung ist auch noch am Arbeitstag vor dem gewünschten Termin möglich. Sie erhalten die Bestätigung mit den Zugangsdaten in den DATEV Mitteilungen.
Sie erhalten 14 Tage vor Ihrer Veranstaltung eine Erinnerung per DATEV-Mitteilung an die bei DATEV hinterlegte E-Mail-Adresse. Sie enthält den direkten Link zu Ihrem "virtuellen Veranstaltungsraum" sowie weitere Informationen. Wir bitten Sie, sich etwa 15–30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung einzuloggen.
Die digitale Veranstaltungsunterlage steht Ihnen spätestens am Tag der Veranstaltung unter folgendem Link zur Verfügung: www.datev.de/dio-vortraege
Wir empfehlen Ihnen daher die Unterlage erst am Veranstaltungstag herunterzuladen.
Übrigens: Bei DATEV Info online live können beliebig viele Mitarbeiter über Beamer und Lautsprecherboxen zuhören.