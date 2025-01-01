DATEV Info online: Einstellung DATEV Unternehmen online compact & Rechnungswesen Vorerfassung online
Inhalte
Beschreibung
DATEV Unternehmen online compact und DATEV Rechnungswesen Vorerfassung online wurde abgekündigt.
Ab 01.06.2024 steht DATEV Unternehmen online compact nicht mehr zur Verfügung.
Ab 01.06.2024 steht die Funktion DATEV Rechnungswesen Vorerfassung online in DATEV Unternehmen online nicht mehr zur Verfügung. Die Datenbestände werden nachfolgend gelöscht
Betroffene Anwenderinnen und Anwender müssen Ihre Prozesse ändern. Wir erläutern Ihnen verschiedene Möglichkeiten.
Themen
Fakten zur Abkündigung/Einstellung
Alternativen
Inbetriebnahme DATEV Unternehmen online und DATEV Personal Add-on
Arbeiten in DATEV Unternehmen online, insbesondere Belege/Bank, Kassenbuch als Alternative
Weiteres Unterstützungsangebote
Aufbewahrungsfristen
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Steuerberaterinnen und Steuerberater sowie deren Mitarbeitende, Kanzlei-Organisationsbeauftragte, die Mandanten haben, die DATEV Unternehmen online compact oder die Rechnungswesen Vorerfassung einsetzen.
Dauer
Ca. 1 Stunde
Referierende
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
Allgemeine Informationen
DATEV Info online (live)
Die Buchung der Veranstaltung ist auch noch am Arbeitstag vor dem gewünschten Termin möglich. Sie erhalten die Bestätigung mit den Zugangsdaten in den DATEV Mitteilungen.
Sie erhalten 14 Tage vor Ihrer Veranstaltung eine Erinnerung per DATEV-Mitteilung an die bei DATEV hinterlegte E-Mail-Adresse. Sie enthält den direkten Link zu Ihrem "virtuellen Veranstaltungsraum" sowie weitere Informationen. Wir bitten Sie, sich etwa 15–30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung einzuloggen.
Die digitale Veranstaltungsunterlage steht Ihnen spätestens am Tag der Veranstaltung unter folgendem Link zur Verfügung: www.datev.de/dio-vortraege
Wir empfehlen Ihnen daher die Unterlage erst am Veranstaltungstag herunterzuladen.
Übrigens: Bei DATEV Info online live können beliebig viele Mitarbeiter über Beamer und Lautsprecherboxen zuhören.