DATEV Info online: Softwarelösungen auf dem DATEV-Marktplatz
- DATEV Info online
- Expertinnen und Experten informieren
- Fragerunde und Austausch
Inhalte
Beschreibung
Lösungen von DATEV-Marktplatz Partnern ergänzen das DATEV-Produktportfolio sinnvoll und unterstützen die Geschäftsprozesse zwischen Kanzleien und Unternehmen. Informieren Sie sich, wie Sie mit den Softwarelösungen auf dem DATEV-Marktplatz Ihre Prozesse optimieren können.
Auf dem DATEV-Marktplatz finden Sie rund 250 Lösungen von DATEV-Marktplatz Partnern für die verschiedensten Anforderungen. Technisch geprüfte Schnittstellen ermöglichen einen optimalen und effizienten Datentransfer aus der Partnersoftware in die DATEV-Systeme. Wir stellen Ihnen den DATEV-Marktplatz vor und zeigen Ihnen, wie Sie von DATEV-Marktplatz Partnern profitieren können.
Übrigens: Zu einem festgelegten Thema präsentieren zwei ausgewählte DATEV-Marktplatz Partner ihre Lösungen, deren Anbindung an die DATEV-Programme und stehen Ihnen für Fragen bereit.
Themen
-
DATEV-Marktplatz
-
Digitalisierung der Prozesse zwischen Kanzleien und Unternehmen
-
Vorstellung der Lösungen zweier DATEV-Marktplatz Partner
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
- Kanzleien, die zum Einsatz der Lösungen im DATEV-Marktplatz beraten wollen.
- Kanzleien, die ihre Kanzleiorganisation optimieren und digitalisieren wollen.
- Unternehmen, die sich für den Einsatz der Lösungen im DATEV-Marktplatz interessieren.
Dauer
ca. 1,25 Stunden
Referierende
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
DATEV-Marktplatz Partner
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
Allgemeine Informationen
DATEV Info online (live)
Die Buchung der Veranstaltung ist auch noch am Arbeitstag vor dem gewünschten Termin möglich. Sie erhalten die Bestätigung mit den Zugangsdaten in den DATEV Mitteilungen.
Sie erhalten 14 Tage vor Ihrer Veranstaltung eine Erinnerung per DATEV-Mitteilung an die bei DATEV hinterlegte E-Mail-Adresse. Sie enthält den direkten Link zu Ihrem "virtuellen Veranstaltungsraum" sowie weitere Informationen. Wir bitten Sie, sich etwa 15–30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung einzuloggen.
Die digitale Veranstaltungsunterlage steht Ihnen spätestens am Tag der Veranstaltung unter folgendem Link zur Verfügung: www.datev.de/dio-vortraege
Wir empfehlen Ihnen daher die Unterlage erst am Veranstaltungstag herunterzuladen.
Übrigens: Bei DATEV Info online live können beliebig viele Mitarbeiter über Beamer und Lautsprecherboxen zuhören.