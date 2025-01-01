DATEV-Insektenschutzspray

Das Insektenschutzspray bietet langanhaltenden und zuverlässigen Schutz für bis zu 6 Stunden vor Mückenstichen und bis zu 5 Stunden vor Zeckenbissen. Dank einer speziell für Allergiker entwickelter Rezeptur bietet das Spray optimalen Schutz für empfindliche Haut und ist für Kinder ab 2 Jahren geeignet. Das Spray ist dermatologisch „sehr gut hautverträglich“ getestet und wurde in Deutschland hergestellt. Die handliche Flasche mit Pumpaufsatz mit Schutzkappe besteht aus 100 % PET-Recycling, das Etikett ist im DATEV-Design bedruckt.