DATEV-Kontenrahmen SKR 42 Vereine, Stiftungen, gGmbH (§ 4 Abs. 3 EStG)

Der Kontenrahmen 42 Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG für Vereine und Stiftungen unterstützt Sie bei der Anwendung des Branchenpaketes. Dem Kontenrahmen können Sie entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten mit Funktionen belegt sind. Am Ende des Kontenrahmens finden Sie die Bedeutung der Steuerschlüssel und Berichtigungsschlüssel.