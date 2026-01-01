DATEV-Kontenrahmen SKR 42 Vereine, Stiftungen, gGmbH (§ 4 Abs. 3 EStG)
- Anwendung des Branchenpaketes bei gemeinnützigen Körperschaften
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Der Kontenrahmen 42 Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG für Vereine und Stiftungen unterstützt Sie bei der Anwendung des Branchenpaketes. Dem Kontenrahmen können Sie entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten mit Funktionen belegt sind. Am Ende des Kontenrahmens finden Sie die Bedeutung der Steuerschlüssel und Berichtigungsschlüssel.
Leistungen
0: Anlagevermögen
1: Umlaufvermögen
2: Eigenkapitalkonten
3: Fremdkapitalkonten
4: Einnahmen
5 und 6: Ausgaben
7: Weitere Einnahmen und Ausgaben
9: Vortrags- und statistische Konten
Statt der Bilanz/GuV-Posten nach HGB sind die Positionen der Einnahmen-Überschussrechnung den Konten zugeordnet. Die nicht ergebnisrelevanten Konten für die Gewinnermittlung nach Paragraf 4 Abs. 3 EStG sind keiner Position zugeordnet. Falls sie trotzdem bebucht werden, fließen die Beträge in die sonstigen Konten.
Bei dem Kontenrahmen handelt es sich in Bezug auf den Jahresabschluss um eine Buchungshilfe. Umschlüsselungen in den Mandanten-Programmdaten FIBU sind nicht nötig**.**