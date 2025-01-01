Art.-Nr. 31094 | DATEV-Fanshop

DATEV-LED-Multifunktionsleuchte

  • Flutlicht im Taschenformat
Einmalig
5,39 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen
Schwarze Multifunktionsleuchte mit DATEV-Logo

Kurzinfo

Material Aluminium, Kunststoff
Maße 4,6 x 6 x 2 cm
Gewicht 43 g

Details

Beschreibung

Die kleine Arbeitsleuchte mit super hellem COB-LED (500 Lumen) hat 3 Leuchtfunktionen: 100 %, 70 % und Strobolicht. Der Lithium-Polymer-Akku mit 500 mAh wird über das mitgelieferte USB-C-Kabel wieder aufgeladen. Dank des Kapselheber und der diversen Befestigungsmöglichkeiten ist die kleine Leuchte überall eine Hilfe: mit dem Karabiner für Schlüsselanhänger oder Tasche, mit integriertem Aufstellmechanismus, mit dem Magneten für Metalloberflächen oder mit dem 6 mm-Gewinde für Stativ oder Selfiestick. Die DATEV-Wortmarke ist graviert.

Technische Details:

  • COB-LED-Leuchte (500 Lumen): 100 % Licht, 70 % Licht und Strobolicht

  • Leuchtdauer bei 100 % Licht: 3 Stunden

  • Lithium-Ionen-Akku mit 500 mAh, wiederaufladbar über USB C

Preise

Art.-Nr. 31094 | DATEV-Fanshop

DATEV-LED-Multifunktionsleuchte

Einmalig
5,39 €
Jetzt bestellen