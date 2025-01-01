DATEV-LED-Multifunktionsleuchte

Die kleine Arbeitsleuchte mit super hellem COB-LED (500 Lumen) hat 3 Leuchtfunktionen: 100 %, 70 % und Strobolicht. Der Lithium-Polymer-Akku mit 500 mAh wird über das mitgelieferte USB-C-Kabel wieder aufgeladen. Dank des Kapselheber und der diversen Befestigungsmöglichkeiten ist die kleine Leuchte überall eine Hilfe: mit dem Karabiner für Schlüsselanhänger oder Tasche, mit integriertem Aufstellmechanismus, mit dem Magneten für Metalloberflächen oder mit dem 6 mm-Gewinde für Stativ oder Selfiestick. Die DATEV-Wortmarke ist graviert.

Technische Details: