DATEV-LED-Multifunktionsleuchte
- Flutlicht im Taschenformat
5,39 €
Kurzinfo
Material Aluminium, Kunststoff
Maße 4,6 x 6 x 2 cm
Gewicht 43 g
Details
Beschreibung
Die kleine Arbeitsleuchte mit super hellem COB-LED (500 Lumen) hat 3 Leuchtfunktionen: 100 %, 70 % und Strobolicht. Der Lithium-Polymer-Akku mit 500 mAh wird über das mitgelieferte USB-C-Kabel wieder aufgeladen. Dank des Kapselheber und der diversen Befestigungsmöglichkeiten ist die kleine Leuchte überall eine Hilfe: mit dem Karabiner für Schlüsselanhänger oder Tasche, mit integriertem Aufstellmechanismus, mit dem Magneten für Metalloberflächen oder mit dem 6 mm-Gewinde für Stativ oder Selfiestick. Die DATEV-Wortmarke ist graviert.
Technische Details:
-
COB-LED-Leuchte (500 Lumen): 100 % Licht, 70 % Licht und Strobolicht
-
Leuchtdauer bei 100 % Licht: 3 Stunden
-
Lithium-Ionen-Akku mit 500 mAh, wiederaufladbar über USB C
