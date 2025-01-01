DATEV Live-Talk - Datenschutz
- Aufzeigen der Kanzleilösungen
- Anleitung zur Umsetzung
- Austausch mit DATEV-Mitarbeitenden und Lösungspartnern
Inhalte
Beschreibung
Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist seit 25. Mai 2018 in Kraft und brachte zahlreiche wichtige Änderungen im Datenschutzrecht mit sich. Die offenen Themen und der Umgang damit werden noch diskutiert. DATEV unterstützt Kanzleien dabei, das bestehende Datenschutz-Niveau zu beurteilen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Anforderungen an den Datenschutz erfüllen können und worauf Sie bei der Umsetzung achten sollten.
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Steuerberaterinnen und Steuerberater
Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider
Dauer
ca. 3 Stunden
Referenten
DATEV-Mitarbeitende, DATEV-System-Partner
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.