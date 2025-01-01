DATEV Live-Talk - Datenschutz

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist seit 25. Mai 2018 in Kraft und brachte zahlreiche wichtige Änderungen im Datenschutzrecht mit sich. Die offenen Themen und der Umgang damit werden noch diskutiert. DATEV unterstützt Kanzleien dabei, das bestehende Datenschutz-Niveau zu beurteilen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Anforderungen an den Datenschutz erfüllen können und worauf Sie bei der Umsetzung achten sollten.