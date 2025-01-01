DATEV Live-Talk - Datenschutz

Art.-Nr. 78184 | Veranstaltungen

Inhalte

Beschreibung

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist seit 25. Mai 2018 in Kraft und brachte zahlreiche wichtige Änderungen im Datenschutzrecht mit sich. Die offenen Themen und der Umgang damit werden noch diskutiert. DATEV unterstützt Kanzleien dabei, das bestehende Datenschutz-Niveau zu beurteilen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Anforderungen an den Datenschutz erfüllen können und worauf Sie bei der Umsetzung achten sollten.

Weitere Informationen

Teilnehmerkreis

Steuerberaterinnen und Steuerberater

Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider

Dauer

ca. 3 Stunden

Referenten

DATEV-Mitarbeitende, DATEV-System-Partner

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Preise

