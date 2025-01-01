Art.-Nr. 78187 | Veranstaltungen

DATEV Live-Talk - DATEV-Cloud-Sourcing

  • Aufzeigen der Kanzleilösungen
  • Anleitung zur Umsetzung
  • Austausch mit DATEV-Mitarbeitenden und Lösungspartnern
Inhalte

Beschreibung

Verbinden Sie Komfort und Flexibilität einer Cloud mit der Sicherheit für Ihre Daten. Geben Sie Ihr Software- und IT-Management in professionelle Hände und lagern Sie beides in die DATEV-Cloud aus. Mit DATEV-Cloud-Sourcing begleiten wir Sie auf dem Weg zur digitalen Kanzlei.

Mit der DATEV-Cloud profitieren Sie von einer stabilen, leistungsstarken und zukunftsfähigen IT-Infrastruktur und gewinnen an Flexibilität durch zeit- und ortsunabhängigen Zugriff auf Ihre Daten. Mit der Datenhaltung in der ISO 27001 zertifizierten DATEV-Cloud halten Sie hohe Sicherheits- und Datenschutzstandards ein. Damit können Sie interne Kapazitäten entlasten und schaffen so mehr Freiraum für Ihr Kerngeschäft.

Weitere Informationen

Teilnehmerkreis

Steuerberaterinnen und Steuerberater

Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider

Dauer

ca. 3 Stunden

Referenten

DATEV-Mitarbeitende, DATEV-System-Partner

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

