DATEV Live-Talk - DATEV-Cloud-Sourcing
- Aufzeigen der Kanzleilösungen
- Anleitung zur Umsetzung
- Austausch mit DATEV-Mitarbeitenden und Lösungspartnern
Inhalte
Beschreibung
Verbinden Sie Komfort und Flexibilität einer Cloud mit der Sicherheit für Ihre Daten. Geben Sie Ihr Software- und IT-Management in professionelle Hände und lagern Sie beides in die DATEV-Cloud aus. Mit DATEV-Cloud-Sourcing begleiten wir Sie auf dem Weg zur digitalen Kanzlei.
Mit der DATEV-Cloud profitieren Sie von einer stabilen, leistungsstarken und zukunftsfähigen IT-Infrastruktur und gewinnen an Flexibilität durch zeit- und ortsunabhängigen Zugriff auf Ihre Daten. Mit der Datenhaltung in der ISO 27001 zertifizierten DATEV-Cloud halten Sie hohe Sicherheits- und Datenschutzstandards ein. Damit können Sie interne Kapazitäten entlasten und schaffen so mehr Freiraum für Ihr Kerngeschäft.
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Steuerberaterinnen und Steuerberater
Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider
Dauer
ca. 3 Stunden
Referenten
DATEV-Mitarbeitende, DATEV-System-Partner
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.