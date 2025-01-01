DATEV Live-Talk - DATEV-Cloud-Sourcing

Verbinden Sie Komfort und Flexibilität einer Cloud mit der Sicherheit für Ihre Daten. Geben Sie Ihr Software- und IT-Management in professionelle Hände und lagern Sie beides in die DATEV-Cloud aus. Mit DATEV-Cloud-Sourcing begleiten wir Sie auf dem Weg zur digitalen Kanzlei.

Mit der DATEV-Cloud profitieren Sie von einer stabilen, leistungsstarken und zukunftsfähigen IT-Infrastruktur und gewinnen an Flexibilität durch zeit- und ortsunabhängigen Zugriff auf Ihre Daten. Mit der Datenhaltung in der ISO 27001 zertifizierten DATEV-Cloud halten Sie hohe Sicherheits- und Datenschutzstandards ein. Damit können Sie interne Kapazitäten entlasten und schaffen so mehr Freiraum für Ihr Kerngeschäft.