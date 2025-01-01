DATEV Live-Talk - DATEV Personal-Managementsystem
- Aufzeigen der Kanzleilösungen
- Anleitung zur Umsetzung
- Austausch mit DATEV-Mitarbeitenden und Lösungspartnern
Inhalte
Beschreibung
Die Digitalisierung von Unternehmensprozessen steht im Fokus von unserem Sprechtag. Was bedeutet es für die tägliche Arbeit? Das Führen einer elektronischen Personalakte, die Verwaltung von Dokumentenvorlagen, Fehlzeitenverwaltung und die Abschaffung von diversen Microsoft Excel-Listen sind nur einige Aufgaben, die ein Personalmanagementsystem für Sie wahrnehmen kann.
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Steuerberaterinnen und Steuerberater
Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider
Dauer
ca. 3 Stunden
Referenten
DATEV-Mitarbeitende, DATEV-System-Partner
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.