Art.-Nr. 78210 | Veranstaltungen

DATEV Live-Talk - DATEV Personal-Managementsystem

  • Aufzeigen der Kanzleilösungen
  • Anleitung zur Umsetzung
  • Austausch mit DATEV-Mitarbeitenden und Lösungspartnern
Einmalig
0,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Inhalte

Beschreibung

Die Digitalisierung von Unternehmensprozessen steht im Fokus von unserem Sprechtag. Was bedeutet es für die tägliche Arbeit? Das Führen einer elektronischen Personalakte, die Verwaltung von Dokumentenvorlagen, Fehlzeitenverwaltung und die Abschaffung von diversen Microsoft Excel-Listen sind nur einige Aufgaben, die ein Personalmanagementsystem für Sie wahrnehmen kann.

Weitere Informationen

Teilnehmerkreis

Steuerberaterinnen und Steuerberater

Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider

Dauer

ca. 3 Stunden

Referenten

DATEV-Mitarbeitende, DATEV-System-Partner

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Preise

Art.-Nr. 78210 | Veranstaltungen

DATEV Live-Talk - DATEV Personal-Managementsystem

Einmalig
0,00 €
Termin buchen