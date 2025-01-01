Die Digitalisierung von Unternehmensprozessen steht im Fokus von unserem Sprechtag. Was bedeutet es für die tägliche Arbeit? Das Führen einer elektronischen Personalakte, die Verwaltung von Dokumentenvorlagen, Fehlzeitenverwaltung und die Abschaffung von diversen Microsoft Excel-Listen sind nur einige Aufgaben, die ein Personalmanagementsystem für Sie wahrnehmen kann.