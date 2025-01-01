DATEV Live-Talk - DATEV SmartTransfer
- Aufzeigen der Kanzleilösungen
- Anleitung zur Umsetzung
- Austausch mit DATEV-Mitarbeitenden und Lösungspartnern
Inhalte
Beschreibung
Verbinden Sie Komfort und Flexibilität einer Cloud mit der Sicherheit für Ihre Daten. Geben Sie Ihr Software- und IT-Management in professionelle Hände und lagern Sie beides in die DATEV-Cloud aus. Mit DATEV-Cloud-Sourcing und DATEV SmartTransfer begleiten wir Sie auf dem Weg zur digitalen Kanzlei und unterstützen Sie in der digitalen Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten.
Mit der DATEV-Cloud profitieren Sie von einer stabilen, leistungsstarken und zukunftsfähigen IT-Infrastruktur und gewinnen an Flexibilität durch zeit- und ortsunabhängigen Zugriff auf Ihre Daten. Mit der Datenhaltung in der ISO 27001 zertifizierten DATEV-Cloud halten Sie hohe Sicherheits- und Datenschutzstandards ein. Damit können Sie interne Kapazitäten entlasten und schaffen so mehr Freiraum für Ihr Kerngeschäft.
Die Online-Plattform DATEV SmartTransfer unterstützt Sie beim Austausch von Geschäftsdokumenten mit Ihren Mandanten und bei dem Transfer aller relevanten Dokumententypen und Zustellarten im gewünschten Format. Wir zeigen Ihnen, wie Sie elektronische Belege, Datensätze und Prüfprotokolle mit DATEV SmartTransfer empfangen und versenden und anschließend in DATEV Unternehmen online übernehmen können.
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Steuerberaterinnen und Steuerberater
Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider
Dauer
ca. 3 Stunden
Referenten
DATEV-Mitarbeitende, DATEV-System-Partner
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.