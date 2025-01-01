Verbinden Sie Komfort und Flexibilität einer Cloud mit der Sicherheit für Ihre Daten. Geben Sie Ihr Software- und IT-Management in professionelle Hände und lagern Sie beides in die DATEV-Cloud aus. Mit DATEV-Cloud-Sourcing und DATEV SmartTransfer begleiten wir Sie auf dem Weg zur digitalen Kanzlei und unterstützen Sie in der digitalen Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten.

Mit der DATEV-Cloud profitieren Sie von einer stabilen, leistungsstarken und zukunftsfähigen IT-Infrastruktur und gewinnen an Flexibilität durch zeit- und ortsunabhängigen Zugriff auf Ihre Daten. Mit der Datenhaltung in der ISO 27001 zertifizierten DATEV-Cloud halten Sie hohe Sicherheits- und Datenschutzstandards ein. Damit können Sie interne Kapazitäten entlasten und schaffen so mehr Freiraum für Ihr Kerngeschäft.

Die Online-Plattform DATEV SmartTransfer unterstützt Sie beim Austausch von Geschäftsdokumenten mit Ihren Mandanten und bei dem Transfer aller relevanten Dokumententypen und Zustellarten im gewünschten Format. Wir zeigen Ihnen, wie Sie elektronische Belege, Datensätze und Prüfprotokolle mit DATEV SmartTransfer empfangen und versenden und anschließend in DATEV Unternehmen online übernehmen können.