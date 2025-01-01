DATEV Live-Talk - Digitalisierung/PMS für Mandanten

Die Digitalisierung hat den steuerberatenden Berufsstand längst erreicht und wird ihn nachhaltig verändern – auch in der Personalwirtschaft. Setzen Sie im Lohn auf eine zeitgemäße Form der digitalen Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten.

Mit einheitlichen, digitalen Prozessen stellen Sie Ihre Lohnabrechnung für Ihre Mandanten sicher. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit den DATEV-Lösungen den digitalen Lohnprozess in Ihrer Kanzlei etablieren können. Zudem erfahren Sie in einem Bericht aus der Praxis von den Anfangshürden bis hin zur erfolgreichen Umsetzung.

Das DATEV Digitalisierungs-Cockpit misst, analysiert und bewertet den digitalen Fortschritt Ihrer Kanzlei. Informieren Sie sich, wie Sie durch die graphische Darstellung entsprechender Werte den Überblick über die Effektivität und die Effizienz Ihrer Kanzlei im Bereich Lohn behalten und wie DATEV-Beratende Sie dabei unterstützen.