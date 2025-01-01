DATEV Live-Talk - DMS/Eigenorganisation/DATEV Unternehmen online

Eine revisionssichere Ablage, schlanke und transparente Geschäftsprozesse, Auskunftsfähigkeit ohne die lästige Suche nach der Akte? Erfahren Sie in einer Live-Präsentation mehr über die Möglichkeiten, die Ihnen das DATEV DMS bietet.

Auch in der Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant ergeben sich Chancen, Prozesse zu automatisieren und transparenter zu gestalten. Am Beispiel von DATEV Unternehmen online – aus Mandantensicht präsentiert – möchten wir Ihnen hier einige Anregungen mitgeben.

