DATEV Live-Talk - DMS/Eigenorganisation/DATEV Unternehmen online
- Aufzeigen der Kanzleilösungen
- Anleitung zur Umsetzung
- Austausch mit DATEV-Mitarbeitenden und Lösungspartnern
Inhalte
Beschreibung
Eine revisionssichere Ablage, schlanke und transparente Geschäftsprozesse, Auskunftsfähigkeit ohne die lästige Suche nach der Akte? Erfahren Sie in einer Live-Präsentation mehr über die Möglichkeiten, die Ihnen das DATEV DMS bietet.
Auch in der Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant ergeben sich Chancen, Prozesse zu automatisieren und transparenter zu gestalten. Am Beispiel von DATEV Unternehmen online – aus Mandantensicht präsentiert – möchten wir Ihnen hier einige Anregungen mitgeben.
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Steuerberaterinnen und Steuerberater
Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider
Dauer
ca. 3 Stunden
Referenten
DATEV-Mitarbeitende, DATEV-System-Partner
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.