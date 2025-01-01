DATEV Live-Talk - DMS/Eigenorganisation/DATEV Unternehmen online/Kanzleinachfolge

Bei der stetigen Zunahme des Schriftverkehrs liegt die Lösung in der konsequenten Digitalisierung Ihrer Dokumentenbearbeitung. Das digitale Organisieren von Informationen, Dokumenten und Wissen in einem zentralen System reduziert nachhaltig die Suchzeiten, optimiert die Auskunftsbereitschaft gegenüber Mandanten und Geschäftspartnern und steigert gleichzeitig die Qualität in der laufenden Bearbeitung. Nutzen Sie die daraus gewonnene Zeit für honorarwirksame Aufgaben in Ihrer Kanzlei.