DATEV Live-Talk - DMS/Eigenorganisation/DATEV Unternehmen online/Kanzleinachfolge
- Aufzeigen der Kanzleilösungen
- Anleitung zur Umsetzung
- Austausch mit DATEV-Mitarbeitenden und Lösungspartnern
Inhalte
Beschreibung
Bei der stetigen Zunahme des Schriftverkehrs liegt die Lösung in der konsequenten Digitalisierung Ihrer Dokumentenbearbeitung. Das digitale Organisieren von Informationen, Dokumenten und Wissen in einem zentralen System reduziert nachhaltig die Suchzeiten, optimiert die Auskunftsbereitschaft gegenüber Mandanten und Geschäftspartnern und steigert gleichzeitig die Qualität in der laufenden Bearbeitung. Nutzen Sie die daraus gewonnene Zeit für honorarwirksame Aufgaben in Ihrer Kanzlei.
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Steuerberaterinnen und Steuerberater
Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider
Dauer
ca. 3 Stunden
Referenten
DATEV-Mitarbeitende, DATEV-System-Partner
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.