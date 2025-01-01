Art.-Nr. 78190 | Veranstaltungen

DATEV Live-Talk - DMS/Eigenorganisation/DATEV Unternehmen online/Kanzleinachfolge

  • Aufzeigen der Kanzleilösungen
  • Anleitung zur Umsetzung
  • Austausch mit DATEV-Mitarbeitenden und Lösungspartnern
Einmalig
0,00 €
Inhalte

Beschreibung

Bei der stetigen Zunahme des Schriftverkehrs liegt die Lösung in der konsequenten Digitalisierung Ihrer Dokumentenbearbeitung. Das digitale Organisieren von Informationen, Dokumenten und Wissen in einem zentralen System reduziert nachhaltig die Suchzeiten, optimiert die Auskunftsbereitschaft gegenüber Mandanten und Geschäftspartnern und steigert gleichzeitig die Qualität in der laufenden Bearbeitung. Nutzen Sie die daraus gewonnene Zeit für honorarwirksame Aufgaben in Ihrer Kanzlei.

Weitere Informationen

Teilnehmerkreis

Steuerberaterinnen und Steuerberater

Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider

Dauer

ca. 3 Stunden

Referenten

DATEV-Mitarbeitende, DATEV-System-Partner

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Preise

