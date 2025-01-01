Art.-Nr. 78193 | Veranstaltungen

DATEV Live-Talk - Eigenorganisation classic

  • Aufzeigen der Kanzleilösungen
  • Anleitung zur Umsetzung
  • Austausch mit DATEV-Mitarbeitenden und Lösungspartnern
Einmalig
0,00 €
Inhalte

Beschreibung

Vielfältige Auswertungen liefern wichtige Informationen für das operative Controlling. Durch die Gegenüberstellung der monatlichen Kosten, Vergütungen und Deckungsbeiträge je Mandat oder Mitarbeitenden können die Erfolgsfaktoren und Schwachstellen der Kanzlei aufgedeckt werden. Unwirtschaftliche Mandate werden so schnell ausfindig gemacht. Die automatisierte Fristenberechnung und -kontrolle erhöhen die Sicherheit bei der rechtzeitigen Auftragsbearbeitung und reduzieren Ihr Haftungsrisiko.

Weitere Informationen

Teilnehmerkreis

Steuerberaterinnen und Steuerberater

Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider

Dauer

ca. 3 Stunden

Referenten

DATEV-Mitarbeitende, DATEV-System-Partner

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Preise

