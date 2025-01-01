DATEV Live-Talk - Eigenorganisation classic
- Aufzeigen der Kanzleilösungen
- Anleitung zur Umsetzung
- Austausch mit DATEV-Mitarbeitenden und Lösungspartnern
Inhalte
Beschreibung
Vielfältige Auswertungen liefern wichtige Informationen für das operative Controlling. Durch die Gegenüberstellung der monatlichen Kosten, Vergütungen und Deckungsbeiträge je Mandat oder Mitarbeitenden können die Erfolgsfaktoren und Schwachstellen der Kanzlei aufgedeckt werden. Unwirtschaftliche Mandate werden so schnell ausfindig gemacht. Die automatisierte Fristenberechnung und -kontrolle erhöhen die Sicherheit bei der rechtzeitigen Auftragsbearbeitung und reduzieren Ihr Haftungsrisiko.
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Steuerberaterinnen und Steuerberater
Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider
Dauer
ca. 3 Stunden
Referenten
DATEV-Mitarbeitende, DATEV-System-Partner
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.