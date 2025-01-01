DATEV Live-Talk - Eigenorganisation classic

Vielfältige Auswertungen liefern wichtige Informationen für das operative Controlling. Durch die Gegenüberstellung der monatlichen Kosten, Vergütungen und Deckungsbeiträge je Mandat oder Mitarbeitenden können die Erfolgsfaktoren und Schwachstellen der Kanzlei aufgedeckt werden. Unwirtschaftliche Mandate werden so schnell ausfindig gemacht. Die automatisierte Fristenberechnung und -kontrolle erhöhen die Sicherheit bei der rechtzeitigen Auftragsbearbeitung und reduzieren Ihr Haftungsrisiko.