DATEV Live-Talk - Einzelpräsentation DMS/Prozessmanagement (ProCheck) Region Mitte
- Aufzeigen der Kanzleilösungen
- Anleitung zur Umsetzung
- Individuelle Einzelpräsentation
Inhalte
Beschreibung
Werden Sie digital!
Noch heute verwalten viele Kanzleien ihre Dokumente in Papierform. Mit zunehmender Anzahl an Bescheiden, Belegen, Briefen und Akten steigt auch der Platzbedarf für das Archiv. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbringen einen großen Teil ihrer Arbeitszeit mit der Suche nach Dokumenten und Informationen. Die eigentlichen honorarwirksamen Aufgaben können in dieser Zeit nicht bearbeitet werden - dies geht zu Lasten der Produktivität. Die Lösung liegt in der konsequenten Digitalisierung Ihrer Dokumentbearbeitung.
Bei diesem Sprechtag möchten wir Ihnen die Vorteile von DATEV DMS aufzeigen.
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Steuerberaterinnen und Steuerberater
Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider
Dauer
Ca. 1 Stunde
Referenten
DATEV-Mitarbeitende
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.