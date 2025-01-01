Werden Sie digital!

Noch heute verwalten viele Kanzleien ihre Dokumente in Papierform. Mit zunehmender Anzahl an Bescheiden, Belegen, Briefen und Akten steigt auch der Platzbedarf für das Archiv. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbringen einen großen Teil ihrer Arbeitszeit mit der Suche nach Dokumenten und Informationen. Die eigentlichen honorarwirksamen Aufgaben können in dieser Zeit nicht bearbeitet werden - dies geht zu Lasten der Produktivität. Die Lösung liegt in der konsequenten Digitalisierung Ihrer Dokumentbearbeitung.

Bei diesem Sprechtag möchten wir Ihnen die Vorteile von DATEV DMS aufzeigen.