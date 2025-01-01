Art.-Nr. 78201 | Veranstaltungen
DATEV Live-Talk - Existenzgründer
- Aufzeigen der Kanzleilösungen
- Anleitung zur Umsetzung
- Austausch mit DATEV-Mitarbeitenden und Lösungspartnern
EinmaligPreis- und Lieferinformationen
0,00 €
Inhalte
Beschreibung
Erfolgreiche Gründer sind Ihre Mandanten von morgen. Überlassen Sie das Feld nicht anderen Berufsgruppen. Gründungsberatung beginnt schon vor dem Erstgespräch: Helfen Sie Existenzgründerinnen und -gründern ihr Vorhaben zu strukturieren.
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Steuerberaterinnen und Steuerberater
Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider
Dauer
ca. 3 Stunden
Referenten
DATEV-Mitarbeitende, DATEV-System-Partner
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
Preise
