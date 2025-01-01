Art.-Nr. 78202 | Veranstaltungen

DATEV Live-Talk - Finanzbuchführung

  • Aufzeigen der Kanzleilösungen
  • Anleitung zur Umsetzung
  • Austausch mit DATEV-Mitarbeitenden und Lösungspartnern
Einmalig
0,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Inhalte

Beschreibung

Das elektronische Bankbuchen war der Anfang einer Reihe an technischen Innovationen. Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung können Sie heutzutage alle weiteren Buchungskreise wie Ein- und Ausgangsrechnungen als auch die Kassen digital in die Buchführung integrieren. Dabei werden die Belege mit den Buchungen verknüpft, im Belegspeicher GoBD-konform archiviert und sind jederzeit aufrufbar.

Automatismen verlangen neue Mechanismen zur Qualitätssicherung. Nutzen Sie das aktuelle Zahlenmaterial, um neue Beratungsangebote zu generieren. Hilfsmittel wie das Frühwarnsystem, das Planungsradar und nicht zuletzt die Branchenvergleiche unterstützen Sie dabei.

Weitere Informationen

Teilnehmerkreis

Steuerberaterinnen und Steuerberater

Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider

Dauer

ca. 3 Stunden

Referenten

DATEV-Mitarbeitende, DATEV-System-Partner

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Preise

Art.-Nr. 78202 | Veranstaltungen

DATEV Live-Talk - Finanzbuchführung

Einmalig
0,00 €
Termin buchen