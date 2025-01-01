DATEV Live-Talk - Kanzleinachfolge
- Aufzeigen der Kanzleilösungen
- Anleitung zur Umsetzung
- Austausch mit DATEV-Mitarbeitenden und Lösungspartnern
Inhalte
Beschreibung
Ein Kanzleiverkauf bzw. -übergabe bedarf einer guten Vorbereitung. Die Kaufpreisfindung und -abwicklung hängt von vielen Faktoren ab, auf die Sie als Verkaufende bzw. Kaufende achten sollten. Im Moment beschäftigen viele Ihrer Berufstandskolleginnen und -kollegen folgende Fragen:
-
Wann ist die Kanzleinachfolge für mich ein Thema, welches ich aktiv anpacken werde?
-
Wieviel ist meine Kanzlei wert und wie kann ich den Kanzleiwert steigern? Welche Rolle spielt hier das Thema Digitalisierung?
-
Wie kann ich mich und meine Kanzlei mittel- bzw. langfristig auf einen Kanzleiverkauf bzw. Kanzleinachfolge vorbereiten und was sind dazu die nächsten Schritte?
Erhalten Sie viele nützliche Impulse für Ihre ganz persönliche Situation. Zusätzlich stellen wir Ihnen das DATEV-Unterstützungsangebot zum Kanzleiverkauf/Kanzleikauf vor, mit dem wir Sie gern begleiten.
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Steuerberaterinnen und Steuerberater
Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider
Dauer
ca. 3 Stunden
Referenten
DATEV-Mitarbeitende, DATEV-System-Partner
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.