DATEV Live-Talk - Kanzleinachfolge

Ein Kanzleiverkauf bzw. -übergabe bedarf einer guten Vorbereitung. Die Kaufpreisfindung und -abwicklung hängt von vielen Faktoren ab, auf die Sie als Verkaufende bzw. Kaufende achten sollten. Im Moment beschäftigen viele Ihrer Berufstandskolleginnen und -kollegen folgende Fragen:

Wann ist die Kanzleinachfolge für mich ein Thema, welches ich aktiv anpacken werde?

Wieviel ist meine Kanzlei wert und wie kann ich den Kanzleiwert steigern? Welche Rolle spielt hier das Thema Digitalisierung?

Wie kann ich mich und meine Kanzlei mittel- bzw. langfristig auf einen Kanzleiverkauf bzw. Kanzleinachfolge vorbereiten und was sind dazu die nächsten Schritte?

Erhalten Sie viele nützliche Impulse für Ihre ganz persönliche Situation. Zusätzlich stellen wir Ihnen das DATEV-Unterstützungsangebot zum Kanzleiverkauf/Kanzleikauf vor, mit dem wir Sie gern begleiten.