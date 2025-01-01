Art.-Nr. 78205 | Veranstaltungen

DATEV Live-Talk - Kanzleinachfolge

  • Aufzeigen der Kanzleilösungen
  • Anleitung zur Umsetzung
  • Austausch mit DATEV-Mitarbeitenden und Lösungspartnern
Einmalig
0,00 €
Inhalte

Beschreibung

Ein Kanzleiverkauf bzw. -übergabe bedarf einer guten Vorbereitung. Die Kaufpreisfindung und -abwicklung hängt von vielen Faktoren ab, auf die Sie als Verkaufende bzw. Kaufende achten sollten. Im Moment beschäftigen viele Ihrer Berufstandskolleginnen und -kollegen folgende Fragen:

  • Wann ist die Kanzleinachfolge für mich ein Thema, welches ich aktiv anpacken werde?

  • Wieviel ist meine Kanzlei wert und wie kann ich den Kanzleiwert steigern? Welche Rolle spielt hier das Thema Digitalisierung?

  • Wie kann ich mich und meine Kanzlei mittel- bzw. langfristig auf einen Kanzleiverkauf bzw. Kanzleinachfolge vorbereiten und was sind dazu die nächsten Schritte?

Erhalten Sie viele nützliche Impulse für Ihre ganz persönliche Situation. Zusätzlich stellen wir Ihnen das DATEV-Unterstützungsangebot zum Kanzleiverkauf/Kanzleikauf vor, mit dem wir Sie gern begleiten.

Weitere Informationen

Teilnehmerkreis

Steuerberaterinnen und Steuerberater

Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider

Dauer

ca. 3 Stunden

Referenten

DATEV-Mitarbeitende, DATEV-System-Partner

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Preise

