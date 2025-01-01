DATEV Live-Talk - Lohn
- Aufzeigen der Kanzleilösungen
- Anleitung zur Umsetzung
- Austausch mit DATEV-Mitarbeitenden und Lösungspartnern
Inhalte
Beschreibung
Erfahren Sie, wie Sie das anspruchsvolle Geschäftsfeld Personalwirtschaft noch lukrativer gestalten und die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten optimal organisieren können. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie der Einstieg in die digitalen Prozesse und die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten in der Personalwirtschaft aussehen kann und welche Möglichkeiten sich Ihnen mit DATEV Unternehmen online bieten.
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Steuerberaterinnen und Steuerberater
Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider
Dauer
ca. 3 Stunden
Referenten
DATEV-Mitarbeitende, DATEV-System-Partner
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.