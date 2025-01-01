Art.-Nr. 78207 | Veranstaltungen

DATEV Live-Talk - Lohn

  • Aufzeigen der Kanzleilösungen
  • Anleitung zur Umsetzung
  • Austausch mit DATEV-Mitarbeitenden und Lösungspartnern
Einmalig
0,00 €
Inhalte

Beschreibung

Erfahren Sie, wie Sie das anspruchsvolle Geschäftsfeld Personalwirtschaft noch lukrativer gestalten und die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten optimal organisieren können. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie der Einstieg in die digitalen Prozesse und die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten in der Personalwirtschaft aussehen kann und welche Möglichkeiten sich Ihnen mit DATEV Unternehmen online bieten.

Weitere Informationen

Teilnehmerkreis

Steuerberaterinnen und Steuerberater

Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider

Dauer

ca. 3 Stunden

Referenten

DATEV-Mitarbeitende, DATEV-System-Partner

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Preise

