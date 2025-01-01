Art.-Nr. 77504 | Veranstaltungen

DATEV Live-Talk - MyDATEV Portal

  • Aufzeigen von Kollaborationsmöglichkeiten
  • Anleitung zur Umsetzung
  • Austausch mit DATEV-Mitarbeitenden
Einmalig
0,00 €
Einfach, digital und verbindend: Das neue MyDATEV Portal bündelt zukünftig alle DATEV-Cloud-Anwendungen an einer zentralen Stelle. Es bietet Kollaborationsmöglichkeiten zwischen Kanzlei und Mandant und vereinfacht die Online-Zusammenarbeit.

Steuerberaterinnen und Steuerberater

Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider

ca. 4 Stunden

DATEV-Mitarbeitende

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

