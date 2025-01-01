Art.-Nr. 77504 | Veranstaltungen
DATEV Live-Talk - MyDATEV Portal
- Aufzeigen von Kollaborationsmöglichkeiten
- Anleitung zur Umsetzung
- Austausch mit DATEV-Mitarbeitenden
EinmaligPreis- und Lieferinformationen
0,00 €
Inhalte
Beschreibung
Einfach, digital und verbindend: Das neue MyDATEV Portal bündelt zukünftig alle DATEV-Cloud-Anwendungen an einer zentralen Stelle. Es bietet Kollaborationsmöglichkeiten zwischen Kanzlei und Mandant und vereinfacht die Online-Zusammenarbeit.
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Steuerberaterinnen und Steuerberater
Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider
Dauer
ca. 4 Stunden
Referenten
DATEV-Mitarbeitende
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
Preise
