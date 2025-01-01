Art.-Nr. 78209 | Veranstaltungen

DATEV Live-Talk - Outsourcing SmartIT für Mandanten

  • Aufzeigen der Kanzleilösungen
  • Anleitung zur Umsetzung
  • Austausch mit DATEV-Mitarbeitenden und Lösungspartnern
Einmalig
0,00 €
Inhalte

Beschreibung

Mit SmartIT nutzen Sie Ihre DATEV-Software direkt aus der DATEV-Cloud. Sicher, bequem, immer aktuell und äußerst komfortabel. Erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten und Vorteile der DATEV-Lösung für Unternehmen.

Weitere Informationen

Teilnehmerkreis

Steuerberaterinnen und Steuerberater

Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider

Dauer

ca. 3 Stunden

Referenten

DATEV-Mitarbeitende, DATEV-System-Partner

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Preise

