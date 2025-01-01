DATEV Lohn und Gehalt für Kanzleien: Beratung online - Kurzberatung
- Individuelle Beratung, Schulung oder Einrichtung
- Per Fernbetreuung online direkt an Ihrem PC
- Komfortable Termin- und Themenauswahl im Online-Kalender
Buchen Sie Ihren Wunschtermin direkt online: Im nächsten Schritt erhalten Sie eine Übersicht aller Einzelthemen inkl. voraussichtlicher Dauer der jeweiligen Leistungen.
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Sie suchen schnelle und individuelle Unterstützung zum Thema Lohn und Gehalt? Wir beraten Sie online.
In unserer Kurzberatung online stehen wir Ihnen bei einfachen wie auch komplexen Fragen zur Seite. Dazu schalten wir uns über DATEV Fernbetreuung online direkt auf Ihren PC. Den Termin wie auch Ihre gewünschten Beratungsthemen können Sie über unseren Online-Kalender komfortabel auswählen.
Themen
Mögliche Beratungsthemen:
- Abo-Aufträge / Rückmeldeverfahren (Bitte beachten Sie, dass keine Sonderlöhne beraten werden (Baulohn, TVöD, Heuer, Akkord, Heimarbeit, Metalltarif, Personaldienstleister)
- Unterstützung bei der Datenübernahme aus LODAS nach Lohn und Gehalt (Bitte beachten Sie, dass keine Sonderlöhne beraten werden (Baulohn, TVöD, Heuer, Akkord, Heimarbeit, Metalltarif, Personaldienstleister)
- Tipps und Tricks zu Lohn und Gehalt (Bitte beachten Sie, dass keine Sonderlöhne beraten werden (Baulohn, TVöD, Heuer, Akkord, Heimarbeit, Metalltarif, Personaldienstleister)
- Vorgespräch zur Datenübernahme aus LODAS nach Lohn und Gehalt (Bitte beachten Sie, dass keine Sonderlöhne beraten werden (Baulohn, TVöD, Heuer, Akkord, Heimarbeit, Metalltarif, Personaldienstleister)
- Arbeitszeitkonto (Keine Langzeitarbeitszeitkonten – Wertguthaben) (Bitte beachten Sie, dass keine Sonderlöhne beraten werden (Baulohn, TVöD, Heuer, Akkord, Heimarbeit, Metalltarif, Personaldienstleister)
- Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG) (Bitte beachten Sie, dass keine Sonderlöhne beraten werden (Baulohn, TVöD, Heuer, Akkord, Heimarbeit, Metalltarif, Personaldienstleister)
- Auswertungssteuerung (Bitte beachten Sie, dass keine Sonderlöhne beraten werden (Baulohn, TVöD, Heuer, Akkord, Heimarbeit, Metalltarif, Personaldienstleister)
- Betriebliche Altersvorsorge (Bitte beachten Sie, dass keine Sonderlöhne beraten werden (Baulohn, TVöD, Heuer, Akkord, Heimarbeit, Metalltarif, Personaldienstleister)
- Bescheinigungen (Bitte beachten Sie, dass keine Sonderlöhne beraten werden (Baulohn, TVöD, Heuer, Akkord, Heimarbeit, Metalltarif, Personaldienstleister)
- Buchungsbeleg für die Finanzbuchführung mit Kontierung (Bitte beachten Sie, dass keine Sonderlöhne beraten werden (Baulohn, TVöD, Heuer, Akkord, Heimarbeit, Metalltarif, Personaldienstleister)
- Datenübermittlung statistische Ämter (Bitte beachten Sie, dass keine Sonderlöhne beraten werden (Baulohn, TVöD, Heuer, Akkord, Heimarbeit, Metalltarif, Personaldienstleister)
- Durchschnittsspeicher (Bitte beachten Sie, dass keine Sonderlöhne beraten werden (Baulohn, TVöD, Heuer, Akkord, Heimarbeit, Metalltarif, Personaldienstleister)
- Entgeltersatzleistungen (EEL) (Bitte beachten Sie, dass keine Sonderlöhne beraten werden (Baulohn, TVöD, Heuer, Akkord, Heimarbeit, Metalltarif, Personaldienstleister)
- Kostenstellen / Kostenträger (Bitte beachten Sie, dass keine Sonderlöhne beraten werden (Baulohn, TVöD, Heuer, Akkord, Heimarbeit, Metalltarif, Personaldienstleister)
- Zahlungsverkehr (Bitte beachten Sie, dass keine Sonderlöhne beraten werden (Baulohn, TVöD, Heuer, Akkord, Heimarbeit, Metalltarif, Personaldienstleister)
- SFN-Zuschläge (Bitte beachten Sie, dass keine Sonderlöhne beraten werden (Baulohn, TVöD, Heuer, Akkord, Heimarbeit, Metalltarif, Personaldienstleister)
- Stammdatenabgleich Arbeitsplatz (Baulohn, TVöD, Heuer, Akkord, Heimarbeit, Metalltarif, Personaldienstleister)
- Versorgungsbezüge (Baulohn, TVöD, Heuer, Akkord, Heimarbeit, Metalltarif, Personaldienstleister)
- Kurzarbeitergeld (Bitte beachten Sie, dass keine Sonderlöhne beraten werden (Baulohn, TVöD, Heuer, Akkord, Heimarbeit, Metalltarif, Personaldienstleister)
- Neuanwender: Konzeptionierung der PWS-Abläufe (Bitte beachten Sie, dass keine Sonderlöhne beraten werden (Baulohn, TVöD, Heuer, Akkord, Heimarbeit, Metalltarif, Personaldienstleister)
- Neuanwender: Stammdaten-Einrichtung – Unterstützung (Bitte beachten Sie, dass keine Sonderlöhne beraten werden (Baulohn, TVöD, Heuer, Akkord, Heimarbeit, Metalltarif, Personaldienstleister))
- Neuanwender: Abrechnung – Unterstützung (Bitte beachten Sie, dass keine Sonderlöhne beraten werden (Baulohn, TVöD, Heuer, Akkord, Heimarbeit, Metalltarif, Personaldienstleister))
- Neuanwender: Auswertungserstellung – Unterstützung (Bitte beachten Sie, dass keine Sonderlöhne beraten werden (Baulohn, TVöD, Heuer, Akkord, Heimarbeit, Metalltarif, Personaldienstleister)
- Neuanwender: Unterstützung bei laufender Abrechnung (Bitte beachten Sie, dass keine Sonderlöhne beraten werden (Baulohn, TVöD, Heuer, Akkord, Heimarbeit, Metalltarif, Personaldienstleister)
- Buchungsbeleg im ASCII Format erstellen (Bitte beachten Sie, dass keine Sonderlöhne beraten werden (Baulohn, TVöD, Heuer, Akkord, Heimarbeit, Metalltarif, Personaldienstleister)
- Stundenerfassung und Zuschlagsermittlung (Bitte beachten Sie, dass keine Sonderlöhne beraten werden (Baulohn, TVöD, Heuer, Akkord, Heimarbeit, Metalltarif, Personaldienstleister)
- Konzeptionsberatung Datenübernahme Lohn (Erstgespräch) (Bitte beachten Sie, dass keine Sonderlöhne beraten werden (Baulohn, TVöD, Heuer, Akkord, Heimarbeit, Metalltarif, Personaldienstleister)
- Einrichtung DATEV Schwerbehindertenabgabe (Bitte beachten Sie, dass keine Sonderlöhne beraten werden (Baulohn, TVöD, Heuer, Akkord, Heimarbeit, Metalltarif, Personaldienstleister)
- Individuelle Kurzberatung/-einrichtung Lohn und Gehalt (voraussichtliche Dauer 30 min.)
- Individuelle Kurzberatung/-einrichtung Lohn und Gehalt (voraussichtliche Dauer 45 min.)
- Individuelle Kurzberatung/-einrichtung Lohn und Gehalt Baulohn (voraussichtliche Dauer 30 min.)
- Individuelle Kurzberatung/-einrichtung Lohn und Gehalt Baulohn (voraussichtliche Dauer 45 min.)
Preise
